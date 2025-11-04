Aktien Frankfurt Schluss: Verluste - Sorge vor zu hohen Bewertungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag in einem insgesamt schwächeren Börsenumfeld seinen freundlichen Wochenauftakt nicht bestätigt. Sorgen vor zu hohen Bewertungen vor allem im US-Technologiesektor ließen Anleger weltweit vorsichtiger werden.

Am Nachmittag grenzte der deutsche Leitindex seine Verluste etwas ein und folgte dem Muster der Wall Street. Es gelang ihm aber nicht, die Marke von 24.000 Punkten zurückzuerobern. So verbuchte er zum Handelsende ein Minus von 0,76 Prozent auf 23.949,11 Zähler. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 1,37 Prozent auf 29.427,53 Punkte.

In New York gab der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss moderat nach, während Technologiewerte an der Nasdaq wesentlich stärker unter Abgabedruck gerieten.

"An der Marke von 24.000 Punkten im Dax hält sich weiterhin die Waage zwischen Bullen und Bären", analysierte Marktexpertin Christine Romar vom Broker CMC Markets. Darüber steige bei jedem noch so kleinen Impuls die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen, darunter hätten Schnäppchenjäger zuletzt oft für eine schnelle Rückkehr über die psychologische Barriere gesorgt. Deren Geduld werde allerdings mit jedem Rücksetzer auf die Probe gestellt./ajx/he