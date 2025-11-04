W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Aktien New York

Anleger an der Wall Street nehmen nach Höhenflug Gewinne mit

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Eine US-Flagge vor einem Bildschirm mit Börsenkursen.
Nach ihrem jüngsten Rekordkurs haben die US-Aktienmärkte am Dienstag den Rückwärtsgang eingelegt. Anleger hinterfragten zunehmend die hohen Bewertungen gerade von Technologiewerten, hieß es am Markt. In den vergangenen Tagen hatte das Trendthema Künstliche Intelligenz wieder einmal für viel Kursfantasie gesorgt. Mit den nun einsetzenden Gewinnmitnahmen befürchten Marktbeobachter eine Korrektur.

Der Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 47.168 Punkte. Der S&P 500 verlor 0,6 Prozent auf 6.809 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,9 Prozent auf 25.752 Punkte abwärts. Am Vortag war der technologielastige Index noch solide in den November gestartet und hatte sich seinem erst wenige Tage alten Rekordniveau genähert.

