W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: Bernstein lässt Rheinmetall auf 'Market-Perform' - Ziel 1960 Euro

dpa-AFX · Uhr
Rüstung
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1960 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Fokus dürfte auf dem durchaus kontrovers diskutierten Umsatzziel für 2030 von 50 Milliarden Euro liegen, schrieb Analyst Adrien Rabier in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht und den Kapitalmarkttag. Die Quartalszahlen selbst seien vernachlässigbar. Auf der Investorenveranstaltung dürfte es in diesem Jahr weniger um die europäische Verteidigungspolitik als die Firmenstrategie der Düsseldorfer gehen./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 18:58 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:00 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Rheinmetall
Market Ltd.

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Die vielleicht entscheidende Batterie-Wette des Jahrzehntsgestern, 11:44 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden