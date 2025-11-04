ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für RWE auf 50 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für RWE von 40 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ahmed Farman lotete am Montag angesichts der jüngsten Kursrally die Wachstumschancen der Essener aus. Er geht insbesondere davon aus, dass die Impulse aus der Vergaberunde für Offshore-Windparks in Großbritannien, dem US-Geschäft und den deutschen Plänen für Gaskraftwerke in den kommenden drei bis sechs Monaten klarer werden. RWE-Aktien seien obendrein deutlich niedriger bewertet als die der Konkurrenz./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 14:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------