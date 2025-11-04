ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BP auf 'Neutral' - Ziel 460 Pence
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP nach Zahlen des Ölkonzerns mit einem Kursziel von 460 Pence auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Lofting attestierte den Briten am Dienstag ein solides Quartal. In der Telefonkonferenz stünden Portfoliomaßnahmen und Kosteninitiativen im Fokus./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:12 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
Märkte heute 03.11.2025Berkshire, Linde & Palantir: Strategie und Erwartungen im Checkgestern, 12:57 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungDie vielleicht entscheidende Batterie-Wette des Jahrzehntsgestern, 11:44 Uhr · onvista