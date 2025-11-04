ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Deutsche Börse auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Neutral" belassen. Die Volumina im Aktienhandel an Europas Börsen seien im Oktober stark gewesen, schrieb Enrico Bolzoni am Montagabend nach seiner Auswertung. Die Derivatemärkte hätten indes etwas enttäuscht. Er erinnerte daran, dass die Deutsche Börse und die London Stock Exchange bereits Quartalszahlen vorgelegt haben. Am 6. November folge die Euronext./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 19:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 00:15 / GMT