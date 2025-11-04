W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nemetschek auf 'Underweight' - Ziel 100 Euro

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Nemetschek nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Bausoftware-Spezialisten habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Joseph George am Dienstag. Da das Wachstum zudem stärker den Umsätzen im Bereich Bau als denen aus mehrjährigen Verträgen im Bereich Design geschuldet sei, dürfte der Markt dies angesichts des jüngst schwächeren Aktienkurses begrüßen. Die schwächere Geschäftsentwicklung im Medienbereich könnte jedoch die Bedenken im Bereich KI verstärken. Die beibehaltenen Jahresziele dürften zudem Schätzungsanhebungen durch Analysten dämpfen./rob/ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:48 / GMT

