ANALYSE-FLASH: RBC belässt Ferrari auf 'Outperform' - Ziel 460 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 460 Euro belassen. Der Sportwagenbauer habe die Erwartungen im dritten Quartal übertroffen, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Obwohl geringere Auslieferungen und höhere Kosten die Ergebnisse im vierten Quartal belasten dürften, sprächen die starke Nachfrage nach neuen Modellen und die gute Auftragslage für einen positiven langfristigen Ausblick. Die aktuelle Bewertung sei attraktiv./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 15:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 15:31 / EST