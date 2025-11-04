W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: "Reden wir über Geld" - FMA und WU Wien luden zum zweiten...

Uhr
APA ots news: "Reden wir über Geld" - FMA und WU Wien luden zum zweiten Finanzbildungsfrühstück

Finfluencer:innen und Social Media im Fokus der  
Finanzmarktaufsicht und des Kompetenzzentrums Finanzbildung 

Wien (APA-ots) - Immer mehr junge Menschen holen sich Finanzwissen von  
Finfluencer:innen, auf Instagram, TikTok & Co. - ein Trend, der 
Chancen und Risiken birgt. Darum ging es beim heutigen zweiten 
Finanzbildungsfrühstück der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA 
) und der WU Wien. Expert:innen, Lehrkräfte und Schüler:innen 
widmeten sich dem Thema "Finfluencer:innen: Finanzwissen und 
Geldanlage mit Emoji und Hashtag - clever oder riskant?" 

Impulse und Projekte aus der Praxis 

Nach der Begrüßung durch Julia Rieß, Direktorin des WU- 
Kompetenzzentrums für Finanzbildung, und durch FMA-Vorstand Helmut 
Ettl stellten die FMA-Expertinnen Fiona Springer und Patricia Floh- 
Weninger die Initiative "Reden wir über Geld" vor. Die didaktische 
Reihe beruht auf Materialien, mit denen die FMA seit nunmehr vier 
Jahren Verbraucherinformation und Finanzbildung betreibt - seit 
diesem Jahr selbst auch über Instagram, Videos und Podcast. Gemeinsam 
mit der WU werden diese für den Unterricht aufbereitet und vermitteln 
Jugendlichen Finanzwissen altersgerecht. 

Schüler:innen der BHAK Wien 10 und der VBS Floridsdorf 
präsentierten anschließend ihre Projekte zum Thema Finfluencer:innen 
und berichteten von ihren Erfahrungen mit den Unterrichtsmaterialien. 

Diskussion mit Finfluencer:innen 

In der abschließenden Diskussionsrunde mit den Finfluencer:innen 
Lisa Pulsinger und Philipp Genduth standen die Chancen und Risiken 
von Finanzinhalten auf Social Media im Fokus. 

"Immer mehr junge Menschen informieren sich über Social Media. 
Wenn Geldthemen zu Hause oder in der Schule fehlen, übernehmen 
Finfluencer:innen diese Rolle", erklärte Julia Rieß, die die 
Veranstaltung moderierte. 

Bettina Fuhrmann, Professorin an der WU Wien, ergänzte: "Umso 
wichtiger ist es, dass Jugendliche lernen, diese Inhalte kritisch zu 
hinterfragen." 

FMA-Vorstand Helmut Ettl unterstrich: "Über 80 % der jungen 
Anleger:innen investieren heute rein digital und ohne Beratung - über 
Trading-Apps und Neo-Broker. Deswegen informieren wir als FMA auch 
immer mehr selbst, zum Beispiel mit der WU in den Schulen und auf 
unseren eigenen Social-Media-Kanälen." 

Finfluencerin Lisa Pulsinger hob die Bedeutung des Dialogs 
hervor: "Es ist großartig zu sehen, dass Schulen, Aufsichtsbehörden 
und Universitäten gemeinsam mit Jugendlichen diskutieren, wie 
Finanzwissen online vermittelt werden kann." 

Ziel der Kooperation 

Das Finanzbildungsfrühstück ist Teil der laufenden Zusammenarbeit 
zwischen FMA und WU Wien. Ziel ist es, aktuelle Finanzthemen 
praxisnah und altersgerecht in die Klassenzimmer zu bringen - und so 
das Finanzwissen junger Menschen nachhaltig zu stärken. 

Die FMA-Reihe "Reden wir über Geld" finden Sie auf 
http://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ , auf Instagram unter @ 
redenwiruebergeld und als Podcast . 

2025-11-04/10:00
