Arbeiter stirbt nach Einsturz von mittelalterlichem Turm in Rom

Rom (Reuters) - Bei dem teilweisen Einsturz eines mittelalterlichen Turms in Rom ist am Montag ein Arbeiter ums Leben gekommen.

Wie italienische Medien berichteten, starb der Mann im Krankenhaus, nachdem er von Rettungskräften nach Stunden aus den Trümmern befreit worden war. Ein zweiter Arbeiter wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht. Zwei weitere Bauarbeiter erlitten leichte Verletzungen. Teile des 29 Meter hohen Torre dei Conti waren am Vormittag in zwei Phasen eingestürzt. Videos in sozialen Medien zeigten, wie Staubwolken aus den Fenstern drangen. Der zweite Einsturz ereignete sich, während Feuerwehrleute bereits an dem Gebäude arbeiteten. Verletzt wurde von ihnen niemand. Die Zeitung "Corriere della Sera" berichtete, die Baustelle sei von den Behörden beschlagnahmt worden.

