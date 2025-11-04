Börsenstart unter Druck – Starbucks und Schaeffler im Fokus
Die Aktienmärkte starten mit gedämpfter Stimmung in den Dienstag. Der DAX zeigt sich klar schwächer, während die US-Indikationen ebenfalls ein negatives Bild zeichnen. In Asien rutscht der Nikkei ins Minus und unterstreicht die verhaltene Tendenz zum Handelsauftakt.
Makroökonomischer Überblick:
Die Reserve Bank of Australia hat ihre Leitzinsen unverändert bei 3,6 % belassen und signalisiert damit Vorsicht. Die Notenbank betonte, dass die jüngsten Preisdaten über den Erwartungen lagen und eine schnelle Lockerung der Geldpolitik riskant wäre. Aus Lateinamerika richtet sich der Blick am Nachmittag auf die brasilianische Industrieproduktion für September: Erwartet wird ein moderates Plus von 0,4 %.
Im Fokus:
Starbucks steht im Rampenlicht: Der US-Kaffeekonzern verkauft die Mehrheit seines China-Geschäfts für rund 4 Mrd. US-Dollar an Boyu Capital. Die Transaktion umfasst ein Joint Venture, bei dem Boyu bis zu 60 % hält, während Starbucks 40 % behält und die Marke weiter lizenziert. Hintergrund sind sinkende Marktanteile in China und der harte Wettbewerb durch lokale Anbieter wie Luckin Coffee. Vorbörslich zeigt sich die Aktie leicht schwächer. Ein Hinweis darauf, dass Anleger die strategische Neuausrichtung zunächst abwägen.
Auch Schaeffler sorgt für Schlagzeilen: Der Autozulieferer trennt sich von seinem chinesischen Turbolader-Geschäft und verkauft es an den Spezialisten Chengdu Xiling Power. Der Schritt ist Teil der angekündigten Portfolio-Bereinigung nach der Vitesco-Übernahme und soll die Fokussierung auf margenstärkere Bereiche vorantreiben. Die Aktie notiert vorbörslich im Minus, was die Zurückhaltung der Investoren gegenüber Restrukturierungsmaßnahmen widerspiegelt.
