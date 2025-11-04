SFC Energy erhält Auftrag über 7,5 Millionen Euro

Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy hat einen Folgeauftrag eines langjährigen Kunden aus dem Bereich der Standort-Sicherheits- und Überwachungsdienste erhalten.

Die Bestellung habe ein Volumen von 7,5 Millionen Euro, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag mit. Zum Vergleich: Für 2025 strebt SFC einen Umsatz zwischen 146,5 und 161 Millionen Euro an.