Brennstoffzellenspezialist

SFC Energy erhält Auftrag über 7,5 Millionen Euro

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Wasserstoff
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com

Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy hat einen Folgeauftrag eines langjährigen Kunden aus dem Bereich der Standort-Sicherheits- und Überwachungsdienste erhalten.

Die Bestellung habe ein Volumen von 7,5 Millionen Euro, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag mit. Zum Vergleich: Für 2025 strebt SFC einen Umsatz zwischen 146,5 und 161 Millionen Euro an.

