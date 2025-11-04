W​e​r​b​u​n​g ausblenden
DAX® - Ein Schritt vor, ein Schritt zurück

HSBC · Uhr
HSBC Daily Trading

Ein Schritt vor, ein Schritt zurück

Der DAX® ist erfolgreich in den November gestartet. Damit haben die deutschen Standardwerte den Freitagsschlusskurs unterhalb der Marke von 24.000 Punkten wieder korrigiert. Unter dem Strich verfährt das Aktienbarometer damit weiterhin nach dem Motto „ein Schritt vor, ein Schritt zurück“, so dass unverändert eine absolute Extremsituation vorliegt. Während im Tages- und Wochenbereich weiterhin die Bollinger Bänder sehr stark zusammengezogen haben, zeugen in der längeren Monatsbetrachtung eine ganze Batterie an Monatskerzen mit kleinen Körpern von der aktuellen Suche nach Orientierung. Auf derart bewegungsarme Phasen folgte in der Vergangenheit oftmals ein neuer dynamischer Trendimpuls. Deshalb definieren wir auf der Unterseite das Septembertief (23.285 Punkte) als Taktgeber für ein Ende der aktuellen Lethargie. Nach Norden bedarf es dagegen eines Anstiegs über die Hochs bei 24.639/24.771 Punkte, um die derzeitige Bewegungsarmut aufzubrechen. Die noch etwas enger verlaufenden Bollinger Bänder auf Wochenbasis (akt. bei 24.583/23.443 Punkten) unterstreichen die skizzierten Leitplanken.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



