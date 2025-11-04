DAX-FLASH: Dax dürfte Gewinne vom Montag wieder abgeben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kursgewinne vom Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt könnten am Dienstag schon wieder Makulatur sein. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn knapp ein Prozent niedriger auf 23.935 Zähler. Die jüngste Hängepartie an der Marke von 24.000 Punkten geht somit weiter.

Mit den zu erwartenden Verlusten würde sich der Dax den Vorgaben von den asiatischen Börsen anschließen. In Tokio, Shanghai und Seoul gaben die Kurse nach. "An Asiens Börsen ist die Nervosität förmlich greifbar. Die beeindruckende und schon beängstigende Rally macht eine Pause", schrieb Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Warnungen vor hohen Bewertungen an den Aktienbörsen und einer möglichen Korrektur würden lauter./bek/mis