Dax Vorbörse 04.11.2025

Dax gerät nach gutem Wochenauftakt unter Druck

onvista · Uhr
Quelle: Stonel/Shutterstock.com

Der Dax steuert am Dienstag in einem schwachen Börsenumfeld auf klare Verluste zu. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Minus von 1,1 Prozent auf 23.870 Punkte. Damit würde sich der freundliche Wochenstart nach der vorangegangene Schwächephase als Strohfeuer entpuppen.

Schon am Montag war der Dax an der für den kurzfristigen Trend wichtigen 21-Tage-Linie abgeprallt und hatte nur einen Teil seiner Gewinne ins Ziel gerettet. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird am Dienstagmorgen ähnlich schwach erwartet.

Ein möglicher Stimmungsdämpfer sind neue Nachrichten zum wichtigen Chip-Hersteller Nexperia, der zum chinesischen Konzern Wingtech gehört. Nachdem die Niederlande Nexperia Ende September unter ihre Kontrolle gestellt hatte, hatte China die Ausfuhr von Chips aus den Nexperia-Werken in China gestoppt. Zu Wochenbeginn hatte es Entspannungssignale in dem Konflikt gegeben.

Doch nun forderte China die Niederlande auf, ihre Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Unternehmens einstellen und eine konstruktive Lösung für den Streit finden.Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners verwies darauf, dass der seit Jahresbeginn starke Dax in der zweiten Hälfte bislang kaum von der Stelle gekommen ist. Dazu sei "an Asiens Börsen die Nervosität förmlich greifbar", kommentierte der Experte die aktuellen Kursverluste in Tokio, Shanghai und Seoul.

"Die beeindruckende und schon beängstigende Rally macht eine Pause." Warnungen vor hohen Bewertungen an den Aktienbörsen und einer möglichen Korrektur würden lauter.

Einzelwerte im vorbörslichen Überblick

Nach einem ruhigen Wochenauftakt legten am Dienstag etliche deutsche Unternehmen ihre Quartalszahlen und Ausblicke vor. Der Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC) überraschte trotz des weiter mauen US-Geschäfts positiv. Neben einem starken organischen Wachstum in allen Geschäftsbereichen zahlte sich für den Dax-Konzern erneut das Sparprogramm aus.

Der Windturbinen-Hersteller Nordex, der vollständige Zahlen vorlegte, berichtete eine deutliche Gewinnsteigerung. Das MDax-Unternehmen bestätigte zudem die Margenprognose, die es Ende Oktober im Rahmen der Quartals-Eckdaten angehoben hatte, sowie die übrigen Jahresziele.

Auch der Softwareanbieter Nemetschek erzielte ein deutliches Wachstum und übertraf mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) die Analystenerwartungen. Dazu bestätigte Unternehmenschef Yves Padrines die im Sommer angehobene Jahresprognose.

Derweil sieht Evonik kurzfristig keine Nachfragebelebung, wie der Spezialchemiekonzern im Rahmen endgültiger Quartalszahlen bekanntgab. Der gesamten Branche machen die US-Zollpolitik, eine träge europäische Wirtschaft und die andauernde Krise des chinesischen Immobiliensektors schon länger zu schaffen.

Adtran Networks berichtete zwar eine deutliche Umsatzsteigerung sowie eine Rückkehr in die schwarzen Zahlen. Der im Nebenwerte-Index SDax gelistete Telekomausrüster rechnet aber mit Verzögerungen bei Auslieferungen und senkte daher die Margenprognose für das laufende Jahr.

Der Autozulieferer und Verbindungstechnikanbieter Norma bekam im vergangenen Quartal das schwache Konjunkturumfeld zu spüren. Zudem halbierten höhere Kosten bei Personal und Logistik das operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr. Unter dem Strich rutschte der Konzern wegen eines Wertberichtigungsbedarfs in die Verlustzone.

Dow im Minus, Nasdaq im Plus

Die US-Aktienmärkte sind uneinheitlich in den Monat November gestartet. Während der Dow Jones an der Wall Street nachgab, setzten die Technologietitel an der Nasdaq - angetrieben vom Hype um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) - ihren Höhenflug fort.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones47.336- 0,48 Prozent
S&P 5006.851+ 0,17  Prozent
Nasdaq25.972+ 0,44 Prozent

An den Weltbörsen bleibt das Trendthema Künstliche Intelligenz in aller Munde - mit immer neuen Vereinbarungen, die die großen US-Konzerne international abschließen. Dies setzte sich am Montag mit weiteren milliardenschweren Partnerschaften fort.

Auswirkungen
100 Tage Handelsdeal: Wie Trump-Zölle die Wirtschaft treffenheute · 04:00 Uhr · dpa-AFX
100 Tage Handelsdeal: Wie Trump-Zölle die Wirtschaft treffen

Asiens Börsen verzeichnen Verluste

Die Börsen Asiens haben am Dienstag unter Druck gestanden.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22551.497- 1,74 Prozent
Hang Seng25.939- 0,84  Prozent
CSI 3004.762- 1,00 Prozent
Handelsstreit
US-Regierung: Zusatz-Zölle gegen China bis Ende 2026 auf Eisgestern · 06:13 Uhr · dpa-AFX
US-Regierung: Zusatz-Zölle gegen China bis Ende 2026 auf Eis

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future129,25+ 0,09 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,66+ 0,004 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,08- 0,02 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1513- 0,06 Prozent
Dollar in Yen153,72- 0,31 Prozent
Euro in Yen176,99- 0,36 Prozent
Devisen: Euro bleibt auf etwas niedrigerem Niveaugestern · 21:08 Uhr · dpa-AFX

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent64,69 USD- 0,20 USD
WTI60,87 USD- 0,18 USD
Datenbank: Öl- und Gasfirmen expandieren weiterheute · 06:25 Uhr · dpa-AFX

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR FRIEDRICH VORWERK AUF 105 (100) EUR - 'BUY'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR INFINEON AUF 48 (49) EUR - 'OUTPERFORM'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 50 (40) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AIXTRON AUF 13,50 (13,40) EUR - 'NEUTRAL'

- WELLS FARGO HEBT INSPIRE MEDICAL AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 90 USD

- BARCLAYS HEBT MONCLER AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 61 EUR

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 245 (200) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 30 (29) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT HERMES AUF 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 2310 EUR

- BERENBERG STARTET SIGMAROC MIT 'HOLD' - ZIEL 120 PENCE

- BERNSTEIN SENKT RYANAIR AUF 'MARKET-PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 28 EUR

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR ENI AUF 15 (14,50) EUR - 'NEUTRAL'

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 31,20 (30,50) EUR - 'BUY'

- CITIGROUP NIMMT CAPGEMINI MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 170 EUR

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AUF 'BUY' - ZIEL 370 SEK

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 30,00 (27,50) EUR - 'BUY'

- EXANE BNP HEBT FORTUM OYJ AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 18,50 EUR

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AXA AUF 44,50 (45) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 6,60 (6,30) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR NOKIA AUF 7,20 (6,60) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 30,50 (30) EUR - 'OVERWEIGHT'

- MORGAN STANLEY SENKT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 30,40 (30,70) EUR - 'OVERWEIGHT'

- PEEL HUNT HEBT RYANAIR AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 30,75 (26,00) EUR

- RBC HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 30 (28) EUR - 'OUTPERFORM'

Termine Unternehmen

06:00 DEU: Adtran Networks, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Geberit, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen

07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Presse- und Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Norma Group, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Nordex, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Elmos Semiconductor, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Pressekonferenz, 11.00 Uhr Analystenkonferenz)

07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen (11.00 Uhr Capital Markets Day)

08:00 DEU: Schaeffler, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 Uhr Analysten- und Pressekonferenz)

08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen

08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen

08:30 JPN: Nintendo, Halbjahreszahlen

12:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen

12:45 ITA: Ferrari, Q3-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen

13:00 USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen

22:00 NLD: Qiagen, Q3-Zahlen

22:00 USA: Amgen, Q3-Zahlen

22:00 USA: AMD, Q3-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

AUT: AT&S, Q2-Zahlen

CHE: Georg Fischer (Capital Markets Day)

NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen

USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen

USA: Eaton, Q3-Zahlen

USA: American International Group, Q3-Zahlen

USA: The Mosaic, Q3-Zahlen

Termine Konjunktur

01:30 JPN: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 10/25

14:30 USA: Handelsbilanz 9/25

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 9/25

16:00 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 9/25 (endgültig)

(mit Material von dpa-AFX)

