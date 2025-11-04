Der Dax steuert am Dienstag in einem schwachen Börsenumfeld auf klare Verluste zu. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Minus von 1,1 Prozent auf 23.870 Punkte. Damit würde sich der freundliche Wochenstart nach der vorangegangene Schwächephase als Strohfeuer entpuppen.

Schon am Montag war der Dax an der für den kurzfristigen Trend wichtigen 21-Tage-Linie abgeprallt und hatte nur einen Teil seiner Gewinne ins Ziel gerettet. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird am Dienstagmorgen ähnlich schwach erwartet.

Ein möglicher Stimmungsdämpfer sind neue Nachrichten zum wichtigen Chip-Hersteller Nexperia, der zum chinesischen Konzern Wingtech gehört. Nachdem die Niederlande Nexperia Ende September unter ihre Kontrolle gestellt hatte, hatte China die Ausfuhr von Chips aus den Nexperia-Werken in China gestoppt. Zu Wochenbeginn hatte es Entspannungssignale in dem Konflikt gegeben.

Doch nun forderte China die Niederlande auf, ihre Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Unternehmens einstellen und eine konstruktive Lösung für den Streit finden.Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners verwies darauf, dass der seit Jahresbeginn starke Dax in der zweiten Hälfte bislang kaum von der Stelle gekommen ist. Dazu sei "an Asiens Börsen die Nervosität förmlich greifbar", kommentierte der Experte die aktuellen Kursverluste in Tokio, Shanghai und Seoul.

"Die beeindruckende und schon beängstigende Rally macht eine Pause." Warnungen vor hohen Bewertungen an den Aktienbörsen und einer möglichen Korrektur würden lauter.

Einzelwerte im vorbörslichen Überblick

Nach einem ruhigen Wochenauftakt legten am Dienstag etliche deutsche Unternehmen ihre Quartalszahlen und Ausblicke vor. Der Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC) überraschte trotz des weiter mauen US-Geschäfts positiv. Neben einem starken organischen Wachstum in allen Geschäftsbereichen zahlte sich für den Dax-Konzern erneut das Sparprogramm aus.

Der Windturbinen-Hersteller Nordex, der vollständige Zahlen vorlegte, berichtete eine deutliche Gewinnsteigerung. Das MDax-Unternehmen bestätigte zudem die Margenprognose, die es Ende Oktober im Rahmen der Quartals-Eckdaten angehoben hatte, sowie die übrigen Jahresziele.

Auch der Softwareanbieter Nemetschek erzielte ein deutliches Wachstum und übertraf mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) die Analystenerwartungen. Dazu bestätigte Unternehmenschef Yves Padrines die im Sommer angehobene Jahresprognose.

Derweil sieht Evonik kurzfristig keine Nachfragebelebung, wie der Spezialchemiekonzern im Rahmen endgültiger Quartalszahlen bekanntgab. Der gesamten Branche machen die US-Zollpolitik, eine träge europäische Wirtschaft und die andauernde Krise des chinesischen Immobiliensektors schon länger zu schaffen.

Adtran Networks berichtete zwar eine deutliche Umsatzsteigerung sowie eine Rückkehr in die schwarzen Zahlen. Der im Nebenwerte-Index SDax gelistete Telekomausrüster rechnet aber mit Verzögerungen bei Auslieferungen und senkte daher die Margenprognose für das laufende Jahr.

Der Autozulieferer und Verbindungstechnikanbieter Norma bekam im vergangenen Quartal das schwache Konjunkturumfeld zu spüren. Zudem halbierten höhere Kosten bei Personal und Logistik das operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr. Unter dem Strich rutschte der Konzern wegen eines Wertberichtigungsbedarfs in die Verlustzone.

Dow im Minus, Nasdaq im Plus

Die US-Aktienmärkte sind uneinheitlich in den Monat November gestartet. Während der Dow Jones an der Wall Street nachgab, setzten die Technologietitel an der Nasdaq - angetrieben vom Hype um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) - ihren Höhenflug fort.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 47.336 - 0,48 Prozent S&P 500 6.851 + 0,17 Prozent Nasdaq 25.972 + 0,44 Prozent

An den Weltbörsen bleibt das Trendthema Künstliche Intelligenz in aller Munde - mit immer neuen Vereinbarungen, die die großen US-Konzerne international abschließen. Dies setzte sich am Montag mit weiteren milliardenschweren Partnerschaften fort.

Asiens Börsen verzeichnen Verluste

Die Börsen Asiens haben am Dienstag unter Druck gestanden.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 51.497 - 1,74 Prozent Hang Seng 25.939 - 0,84 Prozent CSI 300 4.762 - 1,00 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 129,25 + 0,09 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,66 + 0,004 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,08 - 0,02 Prozentpunkte

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung Euro in Dollar 1,1513 - 0,06 Prozent Dollar in Yen 153,72 - 0,31 Prozent Euro in Yen 176,99 - 0,36 Prozent

Devisen: Euro bleibt auf etwas niedrigerem Niveau gestern · 21:08 Uhr · dpa-AFX

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 64,69 USD - 0,20 USD WTI 60,87 USD - 0,18 USD

Termine Unternehmen

06:00 DEU: Adtran Networks, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Geberit, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen

07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Presse- und Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Norma Group, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Nordex, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Elmos Semiconductor, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Pressekonferenz, 11.00 Uhr Analystenkonferenz)

07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen (11.00 Uhr Capital Markets Day)

08:00 DEU: Schaeffler, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 Uhr Analysten- und Pressekonferenz)

08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen

08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen

08:30 JPN: Nintendo, Halbjahreszahlen

12:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen

12:45 ITA: Ferrari, Q3-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen

13:00 USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen

22:00 NLD: Qiagen, Q3-Zahlen

22:00 USA: Amgen, Q3-Zahlen

22:00 USA: AMD, Q3-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

AUT: AT&S, Q2-Zahlen

CHE: Georg Fischer (Capital Markets Day)

NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen

USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen

USA: Eaton, Q3-Zahlen

USA: American International Group, Q3-Zahlen

USA: The Mosaic, Q3-Zahlen

Termine Konjunktur

01:30 JPN: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 10/25

14:30 USA: Handelsbilanz 9/25

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 9/25

16:00 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 9/25 (endgültig)

