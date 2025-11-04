W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Deutsche Telekom und Co.

Stabilität und Wachstum? Was Telekommunikations-Aktien jetzt bieten

onvista · Uhr
Artikel teilen:

Im onvista-Newsletter „Schlusskurs“ durftet ihr wählen, zu welcher Branche ihr euch eine ausführliche Aktienvorstellung wünscht. Knapp vor Versicherern gelandet sind bei der Abstimmung Aktien aus der Telekom-Branche.

Titel des Sektors punkten schon lange mit stabilen Geschäften und ansehnlichen Dividenden-Renditen. Telekom-Anbieter profitieren aber auch von Wachstumstrends wie dem Internet der Dinge oder Künstlicher Intelligenz.

Nico Santura nimmt sich drei Aktien der Branche – Deutsche Telekom, T-Mobile US und American Tower – detailliert vor und analysiert die fundamentalen und charttechnischen Perspektiven.

Zum Newsletter "Schlusskurs"
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Telekom
T-Mobile US
American Tower

Das könnte dich auch interessieren

Novo Nordisk, Eli Lilly und Amgen
Welche Abnehm-Aktie ist die beste?21. Okt. · onvista
Welche Abnehm-Aktie ist die beste?
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Die vielleicht entscheidende Batterie-Wette des Jahrzehntsgestern, 11:44 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden