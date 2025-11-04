Deutsche Telekom und Co.
Stabilität und Wachstum? Was Telekommunikations-Aktien jetzt bieten
onvista · Uhr
Im onvista-Newsletter „Schlusskurs“ durftet ihr wählen, zu welcher Branche ihr euch eine ausführliche Aktienvorstellung wünscht. Knapp vor Versicherern gelandet sind bei der Abstimmung Aktien aus der Telekom-Branche.
Titel des Sektors punkten schon lange mit stabilen Geschäften und ansehnlichen Dividenden-Renditen. Telekom-Anbieter profitieren aber auch von Wachstumstrends wie dem Internet der Dinge oder Künstlicher Intelligenz.
Nico Santura nimmt sich drei Aktien der Branche – Deutsche Telekom, T-Mobile US und American Tower – detailliert vor und analysiert die fundamentalen und charttechnischen Perspektiven.
