EQS-Adhoc: Adtran Networks SE: Adtran Networks SE passt die für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlichte Jahresprognose an

Adtran Networks SE: Adtran Networks SE passt die für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlichte Jahresprognose an

München, Deutschland. 4.November 2025. Der Vorstand der Adtran Networks SE hat heute eine Neueinschätzung der Ergebniserwartungen für das Geschäftsjahr 2025 vorgenommen und dabei seine Erwartungen angepasst.

In der für das Geschäftsjahr 2025 publizierten Jahresprognose ging der Vorstand davon aus, dass das Proforma EBIT von einem negativen einstelligen Prozentsatz im Jahr 2024 auf einen positiven einstelligen Prozentsatz im Jahr 2025 gesteigert werden kann.

Auf Grundlage der heutigen Überprüfung geht der Vorstand davon aus, dass sich die Gewinnprognose ändern wird und rechnet mit einem Proforma EBIT im Verhältnis zum Umsatz im niedrigen negativen bis niedrigen positiven einstelligen Prozentbereich, hauptsächlich aufgrund des Zeitpunkts der Lieferungen im vierten Quartal.

Gemäß dem zwischen der Adtran Holdings, Inc. und der Adtran Networks SE bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag hat sich die Adtran Networks SE verpflichtet, einen etwaigen Jahresgewinn der Adtran Networks SE an die Adtran Holdings, Inc. abzuführen und die Adtran Holdings, Inc. verpflichtet, einen etwaigen Jahresfehlbetrag der Adtran Networks SE auszugleichen. Die Anpassung der Proforma EBIT-Spanne hat keinen Einfluss auf die jährliche Ausgleichszahlung an die außenstehenden Aktionäre.

Wie geplant, werden die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 heute separat und die Zwischenmitteilung am 12. November 2025 veröffentlicht.

Eine Definition des Proforma EBIT ist in den auf der Website der Gesellschaft (www.adva.com) veröffentlichten Finanzberichten enthalten.

Veröffentlicht von:

Adtran Networks SE, München, Deutschland

www.adva.com

Mitteilende Person und Investorenkontakt

Peter Schuman, IRC

t +1 256 963 6305

IRelations@adtran.com

Pressekontakt

Gareth Spence

t +44 1904 69 93 58

public-relations@adtran.com

