W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-Adhoc: QIAGEN N.V.: QIAGEN zahlt rund USD 500 Millionen durch einen synthetischen Aktienrückkauf an seine Aktionärinnen und Aktionäre zurück

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-Ad-hoc: QIAGEN N.V. / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
QIAGEN N.V.: QIAGEN zahlt rund USD 500 Millionen durch einen synthetischen Aktienrückkauf an seine Aktionärinnen und Aktionäre zurück

04.11.2025 / 19:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung

QIAGEN zahlt rund USD 500 Millionen durch einen synthetischen Aktienrückkauf an seine Aktionärinnen und Aktionäre zurück

Venlo, Niederlande, 4. November 2025 – QIAGEN N.V. gibt Pläne bekannt, mittels eines synthetischen Aktienrückkaufs bis zu rund $500 Mio. an Aktionärinnen und Aktionäre zurückzuzahlen. Dabei soll eine unmittelbare Kapitalrückzahlung mit einer Aktienzusammenlegung (Reverse Stock Split) kombiniert werden.

QIAGEN hat beschlossen, das auf der Hauptversammlung im Juni 2025 erteilte Mandat von maximal $500 Mio. umzusetzen. Die Aktionärinnen und Aktionäre hatten den entsprechenden Beschlüssen nahezu einstimmig zugestimmt. Durch den synthetischen Aktienrückkauf soll den Aktionärinnen und Aktionären auf eine effizientere Art und Weise Barmittel zurückgezahlt werden als durch ein traditionelles Rückkaufprogramm am freien Markt. Durch die Verringerung der Zahl der ausgegebenen Aktien würde auch der Gewinn je Aktie (earnings per share, EPS) gesteigert. Der synthetische Aktienrückkauf wird am oder um den 7. Januar 2026 wirksam und in den darauffolgenden Tagen marktkonform abgewickelt werden.

Diese Art des synthetischen Aktienrückkaufs umfasst die folgenden drei allgemeinen Schritte:

  1. Der Nennwert der QIAGEN-Stammaktien (EUR 0,01 je Aktie) wird durch eine Entnahme aus der in der Unternehmensbilanz in der Kapitalrücklage erfassten “share premium reserve” erhöht, um die Kapitalrückzahlung an die Aktionärinnen und Aktionäre zu ermöglichen.
  1. Die Aktien werden zusammengelegt.
  1. Der Nennwert wird auf das ursprüngliche Niveau von EUR 0,01 pro Aktie herabgesetzt und die Kapitalrückzahlung wird direkt an die Aktionärinnen und Aktionäre vorgenommen (zum Stichtag und gegebenenfalls nach Umrechnung in US-Dollar).

Weitere Informationen zu diesem Prozess werden vor der Umsetzung bekannt gegeben.

 

QIAGEN N.V.

Hulsterweg 82

5912 PL Venlo

Niederlande

 

ISIN: NL0015001WM6

Frankfurt Stock Exchange, Regulated Market (Prime Standard)

 

Kontakt QIAGEN N.V.:

Corporate Communications

John Gilardi, Tel: +49 2103 29 11711; pr@qiagen.com



Ende der Insiderinformation
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

 

 

04.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: QIAGEN N.V.
Hulsterweg 82
5912 PL Venlo
Niederlande
Telefon: +31 7735566 - 00
Fax: +31 77 35566-58
E-Mail: qiagen@qiagen.com
Internet: www.qiagen.com
ISIN: NL0015002CX3
WKN: A40ZZU
Indizes: DAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Chicago, NYSE, SIX
EQS News ID: 2223828

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2223828  04.11.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Qiagen

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Die vielleicht entscheidende Batterie-Wette des Jahrzehntsgestern, 11:44 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden