EQS-AFR: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Group · Uhr
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

04.11.2025 / 08:55 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://ats.net/download/halbjahresfinanzbericht-2025-26/?wpdmdl=51464&refresh=6909b086e60fb1762242694

Sprache: Englisch

Ort:

https://ats.net/en/download/half-year-financial-report-2025-26/?wpdmdl=51465&refresh=6909b09232f901762242706

04.11.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Fabriksgasse 13
8700 Leoben
Österreich
Internet:www.ats.net
Ende der MitteilungEQS News-Service

2223206 04.11.2025 CET/CEST

