EQS-AFR: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



04.11.2025 / 08:55 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://ats.net/download/halbjahresfinanzbericht-2025-26/?wpdmdl=51464&refresh=6909b086e60fb1762242694

Sprache: Englisch

Ort:

https://ats.net/en/download/half-year-financial-report-2025-26/?wpdmdl=51465&refresh=6909b09232f901762242706

04.11.2025 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG Fabriksgasse 13 8700 Leoben Österreich Internet: www.ats.net

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2223206 04.11.2025 CET/CEST