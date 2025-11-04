EQS-AFR: Mayr-Melnhof Karton AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Mayr-Melnhof Karton AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Mayr-Melnhof Karton AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
04.11.2025 / 09:30 CET/CEST
Hiermit gibt die Mayr-Melnhof Karton AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Quartalsbericht Q3
Sprache: Deutsch
Ort:
https://mm.group/wp-content/uploads/Q3_2025_Quartalsbericht_de_04112025_Online-1.pdf
Sprache: Englisch
Ort:
https://mm.group/wp-content/uploads/Q3_2025_Quartalsbericht_en_04112025_Online-1.pdf
04.11.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mayr-Melnhof Karton AG
|Brahmsplatz 6
|1040 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.mm.group
|Ende der Mitteilung
2223260 04.11.2025 CET/CEST