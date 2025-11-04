W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: Mayr-Melnhof Karton AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Group · Uhr
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Mayr-Melnhof Karton AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Mayr-Melnhof Karton AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

04.11.2025 / 09:30 CET/CEST
Hiermit gibt die Mayr-Melnhof Karton AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Quartalsbericht Q3

Sprache: Deutsch

Ort:

https://mm.group/wp-content/uploads/Q3_2025_Quartalsbericht_de_04112025_Online-1.pdf

Sprache: Englisch

Ort:

https://mm.group/wp-content/uploads/Q3_2025_Quartalsbericht_en_04112025_Online-1.pdf

04.11.2025 CET/CEST
Sprache:Deutsch
Unternehmen:Mayr-Melnhof Karton AG
Brahmsplatz 6
1040 Wien
Österreich
Internet:www.mm.group
2223260 04.11.2025 CET/CEST

Mayr Melnhof

