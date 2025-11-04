EQS-AFR: Mayr-Melnhof Karton AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Mayr-Melnhof Karton AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

Mayr-Melnhof Karton AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



04.11.2025 / 09:30 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Mayr-Melnhof Karton AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Quartalsbericht Q3

Sprache: Deutsch

Ort:

https://mm.group/wp-content/uploads/Q3_2025_Quartalsbericht_de_04112025_Online-1.pdf

Sprache: Englisch

Ort:

https://mm.group/wp-content/uploads/Q3_2025_Quartalsbericht_en_04112025_Online-1.pdf

04.11.2025 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Mayr-Melnhof Karton AG Brahmsplatz 6 1040 Wien Österreich Internet: www.mm.group

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2223260 04.11.2025 CET/CEST