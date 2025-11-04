EQS-CMS: Korrektur der Veröffentlichung vom 21.10.2025, 11:30 Uhr CET/CEST - Korrektur der Veröffentlichung vom 21.10.2025, 11:13 Uhr CET/CEST - CERDIOS SE: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: CERDIOS SE / Herkunftsstaat

Korrektur der Veröffentlichung vom 21.10.2025, 11:30 Uhr CET/CEST - Korrektur der Veröffentlichung vom 21.10.2025, 11:13 Uhr CET/CEST - CERDIOS SE: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



04.11.2025 / 17:37 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die CERDIOS SE gibt gem. § 5 WpHG bekannt, dass Liechtenstein der Herkunftsstaat ist.

04.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: CERDIOS SE Neugasse 17 9490 Vaduz Liechtenstein Internet: www.cerdios.li

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2223816 04.11.2025 CET/CEST