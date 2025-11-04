EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf

RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



04.11.2025 / 12:13 CET/CEST

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Aktienrückkaufprogramm 2024 - 2026 – Tranche Nr. 2 – Zwischenmeldung Nr. 22



Im Zeitraum vom 27. Oktober bis zum 31. Oktober 2025 wurden insgesamt 699.140 Aktien im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, deren Beginn am 30. Mai 2025 bekannt gemacht wurde.

Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut wie folgt erworben:

Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€) 27.10.2025 XETR 139.596 40,5574 5.661.646,07 28.10.2025 XETR 141.523 40,9433 5.794.412,85 29.10.2025 XETR 141.024 41,9086 5.910.122,02 30.10.2025 XETR 138.569 42,6587 5.911.176,90 31.10.2025 XETR 138.428 42,8327 5.929.250,06

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms vom 02. Juni 2025 bis einschließlich 31. Oktober 2025 erworben wurden, beträgt 9.952.149 Stück.

RWE Aktiengesellschaft

Der Vorstand



Unternehmen: RWE Aktiengesellschaft RWE Platz 1 45141 Essen Deutschland Internet: www.rwe.com

