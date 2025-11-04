EQS-News: ARI Motors Industries SE: Amtsgericht Leipzig bestellt Alexandru-Cristian Pop zum neuen Mitglied des Verwaltungsrats

EQS-News: ARI Motors Industries SE / Schlagwort(e): Personalie/Strategische Unternehmensentscheidung

ARI Motors Industries SE: Amtsgericht Leipzig bestellt Alexandru-Cristian Pop zum neuen Mitglied des Verwaltungsrats



Borna, 4. November 2025 – Das Amtsgericht Leipzig hat Herrn Alexandru-Cristian Pop durch Beschluss zum neuen Mitglied des Verwaltungsrats der ARI Motors Industries SE bestellt. Herr Pop folgt auf Karl-Heinz Kustermann, der sein Mandat bereits zum 31. August 2025 niedergelegt hatte. Der Antrag auf Bestellung wurde seitens der Gesellschaft bereits am 17. September 2025 eingereicht.

Die Bestellung von Alexandru Pop steht sinnbildlich für die technologiesche Weiterentwicklung der ARI Motors Industries SE. Der Wechsel ist eng mit der am 16. September 2025 bekannt gegebenen Technologieeinbringung im Rahmen einer geplanten Tech-for-Equity-Kapitalerhöhung verknüpft. Diese Transaktion, die noch im laufenden Geschäftsjahr abgeschlossen werden soll, stellt einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung der Gesellschaft dar.

Herr Pop verfügt über einen starken technologischen und unternehmerischen Hintergrund. Der studierte Informatiker arbeitet seit über 18 Jahren international an Softwareprojekten und hat seine Laufbahn als einer der ersten fünf Entwickler eines US-Unternehmens begonnen, das von einem texanischen Unternehmer aus dem Umfeld der Mailchimp-Gründer gegründet wurde. Dort war er maßgeblich an der Entwicklung einer Datenbanksoftware beteiligt, die unter anderem bei Coca-Cola und Siemens zum Einsatz kam.

Nach mehreren Jahren in dieser Position gründete Alexandru Pop gemeinsam mit Partnern das Unternehmen tbf systems, das seitdem an mehr als 100 Softwareprojekten für Unternehmen und Konzerne verschiedenster Branchen beteiligt war.

Heute verfolgt Pop mit seiner Unternehmensgruppe einen weiterentwickelten Ansatz: Gemeinsam mit seinen Partnern wählt er europaweit wachstumsstarke Unternehmen aus, bei denen Consulting und Softwareentwicklung kombiniert zum Einsatz kommen. Ziel ist es, sich an den fünf aussichtsreichsten Unternehmen unter anderem im Rahmen von Tech-for-Equity-Strukturen zu beteiligen – hierzu gehört auch die ARI Motors Industries SE.

In den vergangenen Jahren hat Alexandru Pop zahlreiche Softwarelösungen für ERP-, E-Commerce- und SaaS-Plattformen konzipiert und umgesetzt. Sein Schwerpunkt liegt heute auf KI-basierten Infrastrukturen, insbesondere auf intelligenten Agentensystemen, die Unternehmen bei Vertrieb, Technik und Support unterstützen. Seine Philosophie beschreibt er so:

„Technologie ist für mich kein Selbstzweck, sondern ein Werkzeug um Effizienz, Transparenz und zukunftsträchtigere Entscheidungen in Unternehmen zu ermöglichen.“

Mit der Berufung von Alexandru-Cristian Pop setzt die ARI Motors Industries SE somit den eingeschlagenen Weg der technologischen Transformation und internationalen Vernetzung konsequent fort. Im Zuge dieses Prozesses ist ein weiterer Wechsel im Verwaltungsrat vorgesehen, dessen gerichtliche Bestellung ebenfalls beantragt wurde.

Über die ARI Motors Industries SE:

Die ARI Motors Industries SE ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Borna. Operativ tätig ist die 100%-Tochter ARI Motors GmbH, ein Anbieter von elektrisch angetriebenen Nutzfahrzeugen für den urbanen und gewerblichen Einsatz.

