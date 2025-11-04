EQS-News: Cantourage stärkt Marktpräsenz in Polen mit Sorte „Gelato 33“

EQS-News: Cantourage Group SE / Schlagwort(e): Expansion

Cantourage stärkt Marktpräsenz in Polen mit Sorte „Gelato 33“



04.11.2025 / 12:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung innerhalb der oder in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan oder einer sonstigen Rechtsordnung, in der eine solche Veröffentlichung oder Verbreitung unzulässig wäre. Die wichtigen Hinweise am Ende dieser Mitteilung sind zu beachten.

Konsequente Umsetzung der europäischen Wachstumsstrategie

Positionierung als Premiumpartner im polnischen Markt für Medizinalcannabis

Weitere Produkte für den polnischen Markt im Zulassungsverfahren



Berlin, 4. November 2025 – Die Cantourage Group SE baut ihre Aktivitäten im europäischen Markt für Medizinalcannabis weiter aus und bringt erstmals die Sorte Gelato 33 des kanadischen Cannabisanbauers LOT420 nach Polen. Nach dem erfolgreichen Start Ende 2024 mit der Sorte MAC 1 führt Cantourage die Zusammenarbeit mit dem polnischen Großhändler PharmaVitae fort.

Der polnische Markt hatte Ende 2024 nach Änderungen gesetzlicher Vorgaben – insbesondere durch Einschränkungen bei Online-Verschreibungen – einen temporären Rückgang erlebt. Marktbeobachter gehen jedoch davon aus, dass sich die Nachfrage im Laufe des Jahres 2025 wieder deutlich erholen und 2026 neue Höchstwerte erreichen wird.

Cantourage bereitet sich gemeinsam mit PharmaVitae gezielt auf dieses erwartete Wachstum vor. Für das kommende Jahr streben die beiden Partner mindestens eine Verdopplung des Absatzes an – von rund 500 Kilogramm in diesem Jahr auf über eine Tonne Cannabisblüten im Jahr 2026. Neben den aktuell angebotenen Sorten Gelato 33 und MAC 1 befinden sich derzeit vier weitere Produkte, welche in Deutschland bereits stark nachgefragt sind, im Zulassungsverfahren für den polnischen Markt.

„Polen entwickelt sich zunehmend zu einem der spannendsten europäischen Absatzmärkte,“ sagt Philip Schetter, CEO von Cantourage. „Gemeinsam mit PharmaVitae bauen wir auf einem äußerst erfolgreichen ersten Jahr auf. Die starke Nachfrage zeigt, dass unser Qualitätsanspruch auch international überzeugt.“

Malgożata Leman-Borsuk, CEO von PharmaVitae, ergänzt: „Die Zusammenarbeit mit Cantourage hat sich von Beginn an als außergewöhnlich erfolgreich erwiesen. Mit Gelato 33 erweitern wir unser Sortiment um eine weitere Sorte, die in Polen großes Potenzial hat.“

Auch beim Anbauer LOT420 in Kanada freut man sich, dass die eigenen Produkte nun in einem weiteren Land zugänglich werden: „Bei LOT420 setzen wir alles daran, Patient:innen die bestmögliche Qualität zu bieten. Es ist für uns immer etwas Besonderes, wenn wir unsere Produkte in einem neuen Land verfügbar machen können. Wir hoffen, dass unsere Sorte Gelato 33 ihren Erfolg auch in Polen fortsetzen kann und zu einem wichtigen Bestandteil der Patientenversorgung wird,“ sagt Stefan Macdonald, CEO von LOT420.

Angesichts der aktuellen Diskussion hinsichtlich möglicher Gesetzesänderungen im Heimatmarkt Deutschland setzt Cantourage verstärkt auf die Diversifizierung in Europa. Gleichzeitig bleibt das Unternehmen zuversichtlich, dass Deutschland der wichtigste Absatzmarkt bleibt. Denn nicht zuletzt die aktuelle Marktentwicklung in Polen zeigt, dass die Nachfrage nach geprüften und sicheren Cannabisarzneimitteln unabhängig vom Bezugsweg wächst.

Über Cantourage

Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Medizinalpräparaten und Arzneimitteln auf Basis von Cannabis. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2019 von den Branchenpionieren Norman Ruchholtz, Dr. Florian Holzapfel und Patrick Hoffmann gegründet. Mit einem erfahrenen Managementteam und seiner “Fast Track Access”-Plattform ermöglicht Cantourage es Produzenten aus aller Welt, schneller, leichter und kosteneffizienter Teil des wachsenden europäischen Marktes für medizinisches Cannabis zu werden, indem es deren Cannabis-Rohmaterial und -Extrakte weiterverarbeitet und vertreibt. Dabei stellt Cantourage stets die Einhaltung der höchsten europäischen pharmazeutischen Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Cantourage wurde am 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert - ISIN: DE000A3DSV01.

Weitere Informationen: www.cantourage.com

Über PharmaVitae

PharmaVitae ist ein polnisches Privatunternehmen, das 2011 gegründet wurde und sich auf den Import und die Distribution von Rx- und OTC-Arzneimitteln, Medizinprodukten sowie Kosmetika spezialisiert hat. Das Unternehmen beliefert Apotheken, Ärzte, Krankenhäuser, Kliniken und Drogerieläden in ganz Polen und erzielte 2023 einen Jahresumsatz von 80 Millionen PLN. Mit einem modernen, WDL-zertifizierten Lager, das alle GDP-Anforderungen erfüllt und Platz für biszu 2.000 Paletten bietet, gewährleistet PharmaVitae eine effiziente und zuverlässige Distribution.

Weitere Informationen: www.pharmavitae.com.pl

Kontakt Investor Relations

Manuel Taverne

taverne@cantourage.com

Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für ein öffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren, insbesondere nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (ProspektVO) dar.

04.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Cantourage Group SE Feurigstraße 54 10827 Berlin Deutschland E-Mail: info@cantourage.com Internet: https://www.cantourage.com/ ISIN: DE000A3DSV01 WKN: A3DSV0 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2223562

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2223562 04.11.2025 CET/CEST