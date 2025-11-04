EQS-News: Circus vollzieht strategische Gründung der Circus Defence SE zur Erweiterung autonomer KI-Robotik- und Infrastrukturlösungen

EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Sonstiges

Circus vollzieht strategische Gründung der Circus Defence SE zur Erweiterung autonomer KI-Robotik- und Infrastrukturlösungen



04.11.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Circus vollzieht strategische Gründung der Circus Defence SE zur Erweiterung autonomer KI-Robotik- und Infrastrukturlösungen

Circus gründet Tochtergesellschaft Circus Defence SE als dedizierte Gesellschaft für autonome KI-Robotik im Verteidigungssektor.

Erweiterung des Verteidigungs-Produktportfolios über die autonome Truppenversorgung hinaus geplant.

München, 4. November 2025 – Circus SE (WKN: A2YN35 / Symbol: CA1), ein globaler Technologieführer im Bereich Dual-Use-KI-Robotik, gibt heute die Gründung der Circus Defence SE bekannt – einer 100%igen Tochtergesellschaft, die den Ausbau des Produktportfolios für autonome KI-Robotik- und Infrastruktursysteme im Verteidigungssektor vorantreiben soll.

Auf Basis der patentierten KI-Robotik-Plattform und modularen Systemarchitektur erweitert Circus seine Technologie für verteidigungsspezifische Anwendungen in missionskritischen Einsatzumgebungen.

Zukünftige Entwicklungsfelder umfassen autonome medizinische Versorgungseinheiten, zentralisierte Infrastrukturen für Abwehr-Drohnen sowie autonome Logistik- und Ausrüstungssysteme für Truppen, basierend auf den bestehenden Technologien und der Hochvolumen-Produktionskapazität von Circus.

Die neue Gesellschaft konzentriert sich damit auf die Produkterweiterung mobiler, containerisierter KI-Robotiksysteme für schnellen Aufbau, vollautonomen Betrieb und minimalen Personalaufwand. Ausgangspunkt ist der CA-M, das weltweit erste autonome KI-Robotik-System für Truppenversorgung, das nun zu einer modularen Produktfamilie weiterentwickelt wird.

„Mit Circus Defence bauen wir aktiv ein umfassendes Portfolio für den Verteidigungssektor auf und schaffen eine spezialisierte Einheit, welche bestehende Beziehungen innerhalb der europäischen Verteidigungs- und NATO-Strukturen nutzt, um unser Know-how in KI-Steuerung, Robotik und autonomen Systemen gezielt im Verteidigungsbereich einzusetzen“, sagte Nikolas Bullwinkel, Gründer und CEO von Circus und Circus Defence. „Entwickelt und produziert in Europa – für Europa.“

Das Unternehmen etabliert derzeit dedizierte Management- und Entwicklungsteams, um das Wachstum in diesem Bereich zu beschleunigen. Der Schritt folgt auf die Expansion in die Ukraine sowie den geplanten Start der Hochvolumen-Produktion in Europa.

Die Beteiligung strategischer Investoren an Circus Defence sowie ein möglicher späterer Börsengang werden geprüft.



Über Circus SE

Circus SE (XETRA: CA1) ist ein weltweit tätiges Unternehmen für KI und Robotik, das autonome Systeme in zivilen und Verteidigungsanwendungen entwickelt. Das Flagship Produkt, der patentierte CA-1 Roboter, ist der weltweit erste vollautonome Roboter für die Lebensmittelproduktion und befindet sich bereits in Serienfertigung. Angetrieben von proprietärer embodied AI liefert Circus Versorgung mit industrieller Zuverlässigkeit und minimalem Personaleinsatz. Mit Hauptsitz in München baut das Unternehmen eine globale Infrastruktur für autonome Nahrungsmittelversorgung – mit der Mission, die Menschheit zu versorgen.



Kontakt

Circus SE

St.-Martin-Straße 112

81669 München

press@circus-group.com



04.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Circus SE St. Martin-Straße 112 81669 München Deutschland E-Mail: ir@circus-group.com Internet: https://www.circus-group.com/for-investors ISIN: DE000A2YN355 WKN: A2YN35 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Tradegate Exchange EQS News ID: 2223126

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2223126 04.11.2025 CET/CEST