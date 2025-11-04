EQS-News: clearvise AG setzt Tracker-PV-Projekt aus Bestandspipeline in Italien um

EQS-News: clearvise AG / Schlagwort(e): Sonstiges

clearvise AG setzt Tracker-PV-Projekt aus Bestandspipeline in Italien um

Frankfurt, 04. November 2025

Frankfurt, 04. November 2025 - Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Portfolio aus Wind- und PV-Anlagen, informiert, dass die Baugenehmigung für ein PV-Projekt in der norditalienischen Provinz Vicenza mit Ablauf der Widerspruchsfrist rechtskräftig ist. Das Projekt ist Teil der gesicherten Bestandspipeline von clearvise und stammt aus einer clearPARTNERS-Kooperation. Der Solarpark Tezze soll voraussichtlich im Jahresverlauf 2026 mit einer Kapazität von rund 4,1 MWp errichtet und in Betrieb genommen werden.



Petra Leue-Bahns, CEO der clearvise AG, erläutert: „Die clearvise AG verfügt über ein starkes Portfolio aus profitablen Wind- und Solarparks. Darüber hinaus haben wir gesicherte Rechte an weiteren Projekten, die wir nach erfolgreicher Genehmigung und vorbehaltlich einer dann attraktiven Renditeerwartung in unser Bestandsportfolio übernehmen können. Diese Kombination ermöglicht es uns als YieldCo, planbare Erträge über die nächsten Jahre zu erzielen. Tezze ist ein gutes Beispiel: Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit unserem Co-Entwicklungspartner in weniger als einem Jahr bereits die Baureife erzielen konnten. Somit werden wir die Dividendenfähigkeit der clearvise AG kontinuierlich weiter festigen.“



Tezze liegt im Nordosten Italiens, im Herzen Venetiens, an der Grenze zwischen den Provinzen Vicenza (in der es liegt) und Padua. Die Region ist dank hoher Sonneneinstrahlungswerte und vieler Sonnenstunden im Jahr besonders gut für Tracker-PV-Anlagen geeignet. Zudem besteht eine gute Netzinfrastruktur. Die Tracker-Anlage ist der Sonne nachführend konzipiert, sodass der Ertrag gegenüber fest installierten Anlagen deutlich gesteigert wird.





Über clearvise

Die clearvise AG ist ein Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks.



Der profitable Betrieb des Portfolios liegt im Fokus der Gesellschaft, sie verfolgt als YieldCo eine aktive Dividendenstrategie. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt (www.clearvise.com).





