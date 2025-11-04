EQS-News: coinIX begibt neue Aktien in Form von Vorzugsaktien | Initial Digital Offering startet am 4. November 2025 | Konsequente Fortsetzung der Ausrichtung als Crypto-Treasury-Company
EQS-News: coinIX GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kryptowährung / Blockchain
coinIX begibt neue Aktien in Form von Vorzugsaktien | Initial Digital Offering startet am 4. November 2025 | Konsequente Fortsetzung der Ausrichtung als Crypto-Treasury-Company
04.11.2025 / 09:52 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
coinIX GmbH & Co. KGaA startet erstmalige Emission von Vorzugsaktien mit 10 % Dividendenrendite
Hamburg, 04.
November 2025
– Die coinIX GmbH & Co. KGaA, eine auf digitale Vermögenswerte spezialisierte Investmentgesellschaft, gibt die erstmalige Emission von bis zu
250.000 neuen Vorzugsaktien
bekannt. Mit dieser Kapitalmaßnahme erweitert coinIX ihr Investorenangebot und setzt konsequent ihre Positionierung als
Crypto Treasury Company
fort.
Die neuen
Vorzugsaktien
bieten den Anlegerinnen und Anlegern eine
jährliche Vorzugsdividende von einem Euro je Aktie
. Bei dem geplanten
Ausgabepreis von zehn Euro je Aktie
entspricht dies einer attraktiven
Dividendenrendite von zehn % p.a
.
Im Gegensatz zu klassischen Aktienemissionen erfolgt die Platzierung vollständig
digital und bankenunabhängig
. Die Aktien werden als
elektronische Wertpapiere (eWpG)
begeben und können über den
Schwarmfinanzierungsdienstleister CONDA Capital
online gezeichnet werden. Nach der Registrierung bei CONDA wird den Anlegerinnen und Anlegern kostenfrei eine
Wallet durch die Hauck Aufhäuser Digital Custody
eingerichtet, in der die Vorzugsaktien verwahrt werden. Die neuen Vorzugsaktien werden nicht an einer traditionellen Wertpapierbörse gelistet, coinIX plant, die digitalen Wertpapiere künftig auch über einen DLT-Handelsplatz handelbar zu machen.
Mit dieser innovativen Struktur verbindet coinIX traditionelle Kapitalmarktmechanismen mit modernen Blockchain-Technologien und schafft so einen neuen Zugang für Privatanleger und institutionelle Investoren gleichermaßen.
„Mit der Emission unserer neuen Vorzugsaktien verbinden wir zwei Welten: das klassische Aktienformat und die Blockchain-Technologie“, sagt
Moritz Schildt
, Gründer und CEO der coinIX GmbH & Co. KGaA. „Unsere Anleger profitieren von einer Vorzugsdividende und der Möglichkeit, direkt an einem Portfolio zu partizipieren, das auf digitale Vermögenswerte fokussiert ist. Damit gehen wir einen weiteren Schritt auf unserem Weg, coinIX als Crypto Treasury Company in Deutschland zu etablieren.“
Anders als viele Krypto-Unternehmen, die sich ausschließlich auf Bitcoin konzentrieren, verfolgt coinIX eine
breit diversifizierte Anlagestrategie
. Der Fokus liegt auf sogenannten
„produktiven Assets“
, also auf digitalen Vermögenswerten, die
laufende Erträge generieren
, etwa aus Staking, Liquiditätsbereitstellung oder Beteiligungen an Blockchain-basierten Geschäftsmodellen.
Über coinIX
Die coinIX GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Hamburg wurde 2017 als Beteiligungsgesellschaft gegründet, um Blockchain-Projekte und Kryptowährungen zu analysieren und Investitionen in diesem Sektor zu tätigen. Das coinIX-Team besteht aus Spezialisten mit langjähriger Erfahrung im Asset Management, Venture Capital und in der Analyse von neuen Technologien. Aktuell ist die Gesellschaft in verschiedene Kryptowerte und Token-Projekte invetiert und hält Beteiligungen an Blockchain-Start-ups. Die Aktien der Gesellschaft sind in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen und werden auch an den Börsen Berlin und München gehandelt. Weitere Informationen sind unter
erhältlich.
Pressekontakt
coinIX GmbH & Co. KGaA (c/o coinIX Capital GmbH)
Moritz Schildt (CEO)
An der Alster 1, 20999 Hamburg
mail@coinix.capital
+494063794780
Zeichnung der Vorzugsaktien
Interessierte Anleger können sich ab sofort unter
https://conda-capital.com/campaign/coinix-aktienemission-ankuendigung/
registrieren und online zeichnen. Für jeden Zeichner wird eine eigene Wallet der Hauck Aufhäuser Digital Custody eingerichtet.
04.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|coinIX GmbH & Co. KGaA
|An der Alster 1
|20099 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49-40-4011555-0
|E-Mail:
|mail@coinix.capital
|Internet:
|https://coinix.capital/
|ISIN:
|DE000A2LQ1G5
|WKN:
|A2LQ1G
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München
|EQS News ID:
|2223452
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2223452 04.11.2025 CET/CEST
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–