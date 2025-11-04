EQS-News: coinIX begibt neue Aktien in Form von Vorzugsaktien | Initial Digital Offering startet am 4. November 2025 | Konsequente Fortsetzung der Ausrichtung als Crypto-Treasury-Company

EQS-News: coinIX GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kryptowährung / Blockchain

coinIX begibt neue Aktien in Form von Vorzugsaktien | Initial Digital Offering startet am 4. November 2025 | Konsequente Fortsetzung der Ausrichtung als Crypto-Treasury-Company



04.11.2025 / 09:52 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





coinIX GmbH & Co. KGaA startet erstmalige Emission von Vorzugsaktien mit 10 % Dividendenrendite

Hamburg, 04.

November 2025

– Die coinIX GmbH & Co. KGaA, eine auf digitale Vermögenswerte spezialisierte Investmentgesellschaft, gibt die erstmalige Emission von bis zu

250.000 neuen Vorzugsaktien

bekannt. Mit dieser Kapitalmaßnahme erweitert coinIX ihr Investorenangebot und setzt konsequent ihre Positionierung als

Crypto Treasury Company

fort.

Die neuen

Vorzugsaktien

bieten den Anlegerinnen und Anlegern eine

jährliche Vorzugsdividende von einem Euro je Aktie

. Bei dem geplanten

Ausgabepreis von zehn Euro je Aktie

entspricht dies einer attraktiven

Dividendenrendite von zehn % p.a

.

Im Gegensatz zu klassischen Aktienemissionen erfolgt die Platzierung vollständig

digital und bankenunabhängig

. Die Aktien werden als

elektronische Wertpapiere (eWpG)

begeben und können über den

Schwarmfinanzierungsdienstleister CONDA Capital

online gezeichnet werden. Nach der Registrierung bei CONDA wird den Anlegerinnen und Anlegern kostenfrei eine

Wallet durch die Hauck Aufhäuser Digital Custody

eingerichtet, in der die Vorzugsaktien verwahrt werden. Die neuen Vorzugsaktien werden nicht an einer traditionellen Wertpapierbörse gelistet, coinIX plant, die digitalen Wertpapiere künftig auch über einen DLT-Handelsplatz handelbar zu machen.

Mit dieser innovativen Struktur verbindet coinIX traditionelle Kapitalmarktmechanismen mit modernen Blockchain-Technologien und schafft so einen neuen Zugang für Privatanleger und institutionelle Investoren gleichermaßen.

„Mit der Emission unserer neuen Vorzugsaktien verbinden wir zwei Welten: das klassische Aktienformat und die Blockchain-Technologie“, sagt

Moritz Schildt

, Gründer und CEO der coinIX GmbH & Co. KGaA. „Unsere Anleger profitieren von einer Vorzugsdividende und der Möglichkeit, direkt an einem Portfolio zu partizipieren, das auf digitale Vermögenswerte fokussiert ist. Damit gehen wir einen weiteren Schritt auf unserem Weg, coinIX als Crypto Treasury Company in Deutschland zu etablieren.“

Anders als viele Krypto-Unternehmen, die sich ausschließlich auf Bitcoin konzentrieren, verfolgt coinIX eine

breit diversifizierte Anlagestrategie

. Der Fokus liegt auf sogenannten

„produktiven Assets“

, also auf digitalen Vermögenswerten, die

laufende Erträge generieren

, etwa aus Staking, Liquiditätsbereitstellung oder Beteiligungen an Blockchain-basierten Geschäftsmodellen.

Über coinIX

Die coinIX GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Hamburg wurde 2017 als Beteiligungsgesellschaft gegründet, um Blockchain-Projekte und Kryptowährungen zu analysieren und Investitionen in diesem Sektor zu tätigen. Das coinIX-Team besteht aus Spezialisten mit langjähriger Erfahrung im Asset Management, Venture Capital und in der Analyse von neuen Technologien. Aktuell ist die Gesellschaft in verschiedene Kryptowerte und Token-Projekte invetiert und hält Beteiligungen an Blockchain-Start-ups. Die Aktien der Gesellschaft sind in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen und werden auch an den Börsen Berlin und München gehandelt. Weitere Informationen sind unter

www.coinix.capital

erhältlich.

Pressekontakt

coinIX GmbH & Co. KGaA (c/o coinIX Capital GmbH)

Moritz Schildt (CEO)

An der Alster 1, 20999 Hamburg

mail@coinix.capital

+494063794780

Zeichnung der Vorzugsaktien

Interessierte Anleger können sich ab sofort unter

https://conda-capital.com/campaign/coinix-aktienemission-ankuendigung/

registrieren und online zeichnen. Für jeden Zeichner wird eine eigene Wallet der Hauck Aufhäuser Digital Custody eingerichtet.

04.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: coinIX GmbH & Co. KGaA An der Alster 1 20099 Hamburg Deutschland Telefon: +49-40-4011555-0 E-Mail: mail@coinix.capital Internet: https://coinix.capital/ ISIN: DE000A2LQ1G5 WKN: A2LQ1G Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München EQS News ID: 2223452

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2223452 04.11.2025 CET/CEST