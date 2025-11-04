EQS-News: Die Nordex Group erzielt ein starkes Ergebnis im 3. Quartal 2025 mit deutlicher Margensteigerung und einem robusten freien Cashflow

EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Die Nordex Group erzielt ein starkes Ergebnis im 3. Quartal 2025 mit deutlicher Margensteigerung und einem robusten freien Cashflow



04.11.2025 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Auftragseingang von 2,2 GW - ein Wachstum gegenüber 3Q/2024

EBITDA in Höhe von 136 Mio. Euro mit einer EBITDA-Marge von 8,0 Prozent getragen von einer starken Umsetzung im Projekt- und Servicegeschäft

Konzernergebnis von 52 Mio. Euro, ein Anstieg gegenüber 4 Mio. Euro im Vorjahresquartal

Freier Cashflow von 149 Mio. Euro im dritten Quartal 2025

Prognose der EBITDA-Marge für das Gesamtjahr auf 7,5 bis 8,5 Prozent angehoben

Hamburg, 04. November 2025. Die Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) verzeichnete eine starke Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2025.

Der Umsatz lag bei rund 1,7 Mrd. Euro im dritten Quartal 2025 und damit auf dem Niveau des Vorjahresquartals (3Q/2024: 1,7 Mrd. Euro).

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich signifikant um 90,1 Prozent auf 135,9 Mio. Euro im dritten Quartal 2025 (3Q/2024: 71,5 Mio. Euro) bei einer verbesserten EBITDA-Marge von 8,0 Prozent (3Q/2024: 4,3 Prozent).

Der Jahresüberschuss stieg zum Ende des dritten Quartals 2025 deutlich auf 51,7 Mio. Euro, verglichen mit 3,9 Mio. Euro im Vorjahresquartal.

"Unsere Profitabilität hat im dritten Quartal 2025 ein neues Niveau erreicht, was auf die starke Umsetzung sowohl in unserem Projekt- als auch in unserem Servicegeschäft zurückzuführen ist. Der signifikante freie Cashflow spiegelt unsere operative Stärke und unser diszipliniertes Working Capital Management wider. Angesichts des soliden Auftragseingangs und der verbesserten Visibilität sind wir zuversichtlich, dass wir diesen Kurs beibehalten und unsere angehobene Gesamtjahresprognose erfüllen können“, erklärt José Luis Blanco, Vorstandsvorsitzender (CEO) der Nordex Group.

Operative Entwicklung

Im dritten Quartal 2025 erzielte die Nordex Group im Segment Projekte einen Auftragseingang von 2.170 MW, was einem Anstieg von 25,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 1.726 MW entspricht. Der Gesamtauftragswert stieg auf 2,0 Mrd. Euro (3Q/2024: 1,6 Mrd. Euro) und verteilt sich auf 16 Länder und verschiedene Turbinenvarianten. Der durchschnittliche Verkaufspreis in Euro pro Megawatt Leistung (ASP) blieb mit 0,93 Mio. Euro/MW stabil (0,92 Mio. Euro/MW in 3Q/2024).

Zu Ende September 2025 belief sich der Auftragsbestand auf 14,9 Mrd. Euro (September 2024: 11,5 Mrd. Euro), davon 9,3 Mrd. Euro im Segment Projekte (September 2024: 6,9 Mrd. Euro) und 5,6 Mrd. Euro im Segment Service (September 2024: 4,6 Mrd. Euro).

Produktionszahlen

Im dritten Quartal 2025 produzierte Nordex Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 2.541 MW – ein Anstieg von 22,9 Prozent gegenüber dem dritten Quartal 2024 (2.067 MW). Die Rotorblattproduktion ging aufgrund vorübergehender Verzögerungen bei einem Zulieferer in der Türkei um 24,7 Prozent auf 1.122 Einheiten zurück (Q3/2024: 1.490 Einheiten). Davon wurden 366 Rotorblätter selbst produziert (3Q/2024: 420 Stück) und 756 Blätter (3Q/2024: 1.070 Stück) von externen Zulieferern bezogen.

Die Nordex Group hat im dritten Quartal 420 Windenergieanlagen in 20 Ländern mit einer Gesamtleistung von 2.576 MW installiert. Zum Vergleich: In 3Q/2024 waren es 352 Windenergieanlagen in 21 Ländern mit einer Gesamtleistung von 2.010 MW. Von den erfolgten Installationen entfielen 82 Prozent auf Europa, 10 Prozent auf die Region "Rest der Welt", 6 Prozent auf die Region Nordamerika und 2 Prozent auf Lateinamerika.

Segmentberichterstattung

Der Umsatz im Segment Projekte lag im dritten Quartal bei rund 1,5 Mrd. Euro auf dem Niveau des Vorjahresquartals (3Q/2024: 1,5 Mrd. Euro). Diese Entwicklung spiegelt saisonale Effekte sowie vorübergehende lieferantenbedingte Verzögerungen in der Türkei wider. Der Umsatz im Segment Service stieg um 9,2 Prozent auf 219,2 Mio. Euro (3Q/2024: 200,7 Mio. Euro).

Finanzkennzahlen

Ende September 2025 blieb die Bilanzsumme mit rund 5,9 Mrd. Euro gegenüber dem Jahresende 2024 stabil. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich auf 18,3 Prozent (31. Dezember 2024: 17,7 Prozent). Die liquiden Mittel stiegen auf 1.378,1 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 1.151,4 Mio. Euro), was zu einer Netto-Cash-Position von 1.073,0 Mio. Euro führte (31. Dezember 2024: 848,2 Mio. Euro). Die Working-Capital-Quote lag bei minus 8,2 Prozent (31. Dezember 2024: minus 9,1 Prozent). Im 3. Quartal 2025 erzielte die Nordex Group einen positiven freien Cashflow von 149,0 Mio. Euro (Q3/2024: 159,2 Mio. Euro), der vor allem auf die solide operative Entwicklung zurückzuführen ist.

Nordex Prognose für 2025

Nach einer Überprüfung der vorläufigen Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 und einer aktualisierten Prognose für das Gesamtjahr hat Nordex seine Prognose für die EBITDA-Marge auf 7,5 bis 8,5 Prozent (zuvor: 5,0 bis 7,0 Prozent) nach oben angepasst. Der verbesserte Ausblick spiegelt die starke operative Umsetzung sowohl im Projekt- als auch im Servicesegment wider, unterstützt durch ein stabiles makroökonomisches Umfeld. Alle anderen Kennzahlen der Prognose bleiben unverändert.

Informationen zur Berichterstattung

Die Quartalsmitteilung für die ersten neun Monate des Jahres 2025 ist ab sofort auf der Website der Nordex Group im Bereich Investor Relations unter „Veröffentlichungen” (ir.nordex-online.com) verfügbar. Die Quartalsmitteilung und der verkürzte Zwischenabschluss wurden weder geprüft noch einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer unterzogen.

Kennzahlen der Nordex Group

(Mio. EUR) 3Q/2025 3Q/2024 Veränd. (%) Umsatz 1.705,6 1.670,7 2,1 davon Segment Projekte 1.504,8 1.474,4 2,1 davon Segment Service 219,2 200,7 9,2 Rohergebnis 477,2 361,0 32,2 EBITDA 135,9 71,5 90,1 EBITDA-Marge 8,0 4,3 3,7 PP EBIT-Marge 5,5 1,6 4,0 PP Konzernergebnis 51,7 3,9 >100 Investitionen 33,7 39,9 (15,5) Freier Cashflow 149,0 159,2 (6,4) Auftragseingang (Projekte) 2.169,7 1.725,9 25,7 Auftragsbestand (Projekte) 9.323,5 6.852,5 36,1 Auftragsbestand (Service) 5.587,8 4.641,9 20,4 (Mio. EUR) 30.9.2025 31.12.2024 Veränd. (%) Working-Capital-Quote -8,2 % -9,1 % 0.8 PP Flüssige Mittel 1.378,1 1.151,4 19,7 Nettoliquidität 1.073,0 848,2 26,5 Eigenkapitalquote 18,3 % 17,7 % 0.6 PP

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien und USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

Ansprechpartner für Presseanfragen:

Nordex SE

Felix Losada

Telefon: 040 / 300 30 – 1141

flosada@nordex-online.com



Ansprechpartner für Investorenanfragen:

Nordex SE

Anja Siehler

Telefon: +49 162 3515 334

asiehler@nordex-online.com



Nordex SE

Tobias Vossberg

Telefon: +49 173 457 3633

tvossberg@nordex-online.com

04.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Nordex SE Erich-Schlesinger-Straße 50 18059 Rostock Deutschland Telefon: +49 381 6663 3300 Fax: +49 381 6663 3339 E-Mail: investor-relations@nordex-online.com Internet: www.nordex-online.com ISIN: DE000A0D6554 WKN: A0D655 Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2223026

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2223026 04.11.2025 CET/CEST