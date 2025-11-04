EQS-News: Frankfurt wird zum Treffpunkt der KI-Elite: Exklusives Leadership-Event mit OpenAI, statworx und dem AI Hub Frankfurt

EQS-News: statworx / Schlagwort(e): Sonstiges

Frankfurt wird zum Treffpunkt der KI-Elite: Exklusives Leadership-Event mit OpenAI, statworx und dem AI Hub Frankfurt



FRANKFURT AM MAIN, Deutschland, 4. November 2025 /PRNewswire/ -- Frankfurt entwickelt sich rasant zu einem der dynamischsten KI-Standorte Europas. Im Rahmen der AI Week Frankfurt 2025 luden OpenAI, statworx und der AI Hub Frankfurt zu einem exklusiven Leadership-Event ein, das Führungskräfte, Innovatoren und Entscheider zusammenbrachte, um den aktuellen Stand und die Zukunft von Künstlicher Intelligenz im Unternehmenskontext zu beleuchten. Der Abend bot strategische Einblicke, praxisnahe Beispiele und anregende Diskussionen darüber, wie Unternehmen das Potenzial von KI in messbare Ergebnisse umsetzen können.

Ein besonderes Highlight des Abends war die Keynote von Maximilian Hudlberger, Solutions Architect bei OpenAI. In seinem Vortrag „AI at the Frontier - Shaping the Future of the Enterprise" räumte Hudlberger mit verbreiteten Missverständnissen rund um die Einführung von KI auf und zeigte anhand konkreter Beispiele, wie führende Unternehmen bereits heute greifbaren Mehrwert mit den Lösungen von OpenAI schaffen. Er erläuterte, wie die neuesten Entwicklungen des Unternehmens KI zugänglicher, anpassbarer und leistungsfähiger machen - insbesondere im Hinblick auf komplexe Unternehmensprozesse.

Hudlberger stellte außerdem den neuen Agent Builder vor und erklärte: „In einer Multi-Agent-Anwendung können mehrere Agenten miteinander interagieren und Aufgaben untereinander übergeben, um komplexe Workflows zu lösen." Diese Funktion ermöglicht es Unternehmen, intelligente Systeme zu gestalten, die speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind - Systeme, die über eigenständiges Denken, Zusammenarbeit und Automatisierung realer Aufgaben in verschiedensten Geschäftsbereichen verfügen.

Eine Live-Demo zu Agentic AI fesselte das Publikum mit einem natürlichen, interaktiven Dialog zwischen Nutzer und KI-Agent - inklusive dynamischer Unterbrechungen, wechselndem Tonfall und spontanen Sprachwechseln von Englisch zu Deutsch und sogar Bayerisch.

„Wir bewegen uns von Systemen, die in Echtzeit Fragen beantworten, hin zu solchen, die Probleme eigenständig lösen", sagte Hudlberger.

Im Anschluss an die zukunftsweisende Präsentation von OpenAI bot die Condor Airlines Case Study einen inspirierenden, praxisorientierten Einblick in die Einführung von KI in Unternehmen. Alexander Sascha Mai, Director eCommerce bei Condor, und Fabian Müller, COO von statworx, schilderten, wie Condor seine KI-Reise begann - indem das Unternehmen zunächst den Mitarbeitenden zuhörte und echte Herausforderungen im Arbeitsalltag identifizierte, bei denen KI konkrete Entlastung und Mehrwert schaffen konnte.

Condor arbeitete dabei mit statworx als OpenAI Services Partner und OpenAI als Tool Partner zusammen, um einen strukturierten und skalierbaren Ansatz sicherzustellen - von der Bedarfsanalyse bis hin zur Umsetzung praxisnaher Lösungen. Gemeinsam entwickelten sie ein Enablement-Framework, das technische Implementierung, Kommunikation und Schulung miteinander verband. Innerhalb weniger Monate gelang es Condor, von den ersten Konzepten zu drei Proof-of-Concepts in den Bereichen Kundenservice, Content-Marketing und Vertrieb zu gelangen.

„Wir wollten nicht einfach nur experimentieren - unser Ziel war es, KI so einzusetzen, dass sie den Arbeitsalltag unserer Mitarbeitenden erleichtert und effizienter macht", erklärte Alexander Sascha Mai. „Echte Akzeptanz entsteht dann, wenn die Menschen verstehen, wie KI sie unterstützt. Wir haben uns auf Bewusstsein, Befähigung und praktische Erfahrung im gesamten Unternehmen konzentriert", ergänzte Fabian Müller.

Das Event machte deutlich, dass Zusammenarbeit, Enablement und Experimentierfreude die treibenden Kräfte der europäischen KI-Transformation sind.

Als offizieller OpenAI Services Partner begleitet statworx Unternehmen entlang ihrer gesamten ChatGPT Enterprise Journey - von der strategischen Beratung und Einführung über Teamtrainings bis hin zur nahtlosen Integration in bestehende Arbeitsprozesse. So können Organisationen das volle Potenzial von KI - sicher, effizient und skalierbar - ausschöpfen.

