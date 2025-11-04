EQS-News: Healthcare Holding Schweiz erwirbt Anteile an QUNIQUE

EQS-News: Healthcare Holding Schweiz AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Joint Venture

Healthcare Holding Schweiz AG, ein führender Serviceanbieter und Distributor von Medizinaltechnik in der Schweiz, erweitert ihr Portfolio durch den Erwerb von Anteilen der QUNIQUE GmbH. Healthcare Holding Schweiz wird von Winterberg Advisory GmbH und KKA Partners verwaltet.

BAAR, Schweiz, 4. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Healthcare Holding Schweiz AG hat Anteile der QUNIQUE GmbH mit Hauptsitz in Wohlen erfolgreich erworben und stärkt damit ihre Kompetenzen in den Bereichen Regulatory Affairs und Qualitätsmanagement. Im Gegenzug erwirbt die Gründerin von QUNIQUE eine Rückbeteiligung an der Gruppe. QUNIQUE zählt zu den führenden ISO 13485-zertifizierten Beratungsunternehmen im Bereich Medizintechnik. Das Unternehmen unterstützt Hersteller, Importeure, Distributoren, Spitäler sowie Zulieferer von Herstellern bei der Einhaltung regulatorischer und qualitätsbezogener Anforderungen in der Schweiz und der Europäischen Union. Darüber hinaus agiert QUNIQUE als CH-REP und CH-Importeur für zahlreiche namenhafte internationale MedTech-Hersteller und fungiert mit ihrer deutschen Tochtergesellschaft auch als EU-REP und EU-Importeur.

Fabio Fagagnini, CEO der Healthcare Holding Schweiz AG erklärt hierzu: „QUNIQUE ist eine wachstumsstarke Beratung, die unser Angebot als Gruppe von Medizinaltechnik-Distributoren perfekt ergänzt. Die erfahrenen Spezialisten von QUNIQUE stehen hiermit unseren Lieferanten zur Verfügung. Gleichzeitig wird QUNIQUE weiterhin selbstständig am Markt agieren und ihre aktuellen und zukünftigen Mandanten mit ihrer und unserer geballten Erfahrung beraten können."

Angelina Hakim, Gründerin und Geschäftsführerin der QUNIQUE GmbH, sowie neues Mitglied des Führungsteams der Healthcare Holding Schweiz AG fügt hinzu: „Die strategische Allianz mit der Healthcare Holding Schweiz wird viele neue und spannende Möglichkeiten für beide Parteien eröffnen. Zusammen können wir die gesamte Wertschöpfungskette von Einkauf bis Endkunden gestärkt unterstützen. Wir werden unsere Dienstleistungen weiterhin unabhängig und selbstständig anbieten – mit dem Anspruch, der gesamten Medtech-Branche stets kundenorientierte und regulatorisch konforme Dienstleistungen bereitzustellen!"

Über QUNIQUE GmbH

Die QUNIQUE GmbH mit Hauptsitz in Wohlen ist ein nach ISO 13485 zertifiziertes Beratungsunternehmen, die darauf spezialisiert ist massgeschneiderte Konzepte zu entwickeln, um die gesetzliche und regulatorische Compliance ihrer Kunden im Bereich Medizinprodukte und in-vitro Diagnostika Medizinprodukte zu unterstützen. Die Kernkompetenzen von QUNIQUE liegen in der präzisen Analyse und praxisorientierten Umsetzung regulatorischen Anforderungen, unter anderem in den Bereichen IVDR (In-Vitro-Diagnostik Verordnung), MDR (Medizinprodukteverordnung), MDSAP (Medical Device Single Audit Program), QM (Qualitätsmanagement), RA (Regulatory Affairs), Schulungen, Audits sowie Technische Dokumentation. QUNIQUE ist darüber hinaus als CH/EU-REP (Schweizer und Europäischer Bevollmächtigter) und CH/EU-IMP (Schweizer und Europäischer Importeur) für zahlreiche Herstellern tätig, darunter viele namhafte internationale Konzerne, die Ihre Medizinprodukte in die Schweiz und Europäische Union importieren.

Über Healthcare Holding Schweiz AG

Healthcare Holding Schweiz AG ist eine Buy, Build & Technologize Plattform und ein führender Anbieter von Medizintechnik, -produkten und -services in der Schweiz. Die Firmengruppe ist in Baar ansässig und verfolgt eine ambitionierte Wachstumsstrategie durch Akquisitionen meist im Rahmen von Nachfolgeregelungen, durch Partnerschaften und durch organisches Wachstum. Healthcare Holding Schweiz und ihre Gruppenunternehmen sind höchsten Standards im Bereich Innovation und Kundenzufriedenheit verpflichtet. Die Gruppe setzt auf den konsequenten Einsatz von Technologie, um Geschäftsabläufe sicherer und effizienter zu gestalten. Als Marktführer setzt das Unternehmen neue Standards für die Branche und bietet Mitarbeitern attraktive Entwicklungsmöglichkeiten. Das Führungsteam ist sogar ausnahmslos an der Healthcare Holding Schweiz beteiligt und bildet damit eine dynamische Gemeinschaft von Unternehmern. Seit 2023 wird die Gruppe von Fabio Fagagnini als CEO geführt.

Über KKA Partners

KKA Partners wurde 2018 gegründet und ist eine in Berlin ansässige Mittelstandsbeteiliungsgesellschaft, die in führende mittelständische Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz investiert. Die Gründungspartner sind seit über 20 Jahre im Mittelstand verwurzelt und bringen Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit dem Management weiter. KKA setzt auf den eigens entwickelten Ansatz der Technology Enabled Transformation, um mittelständische Unternehmen dauerhaft wettbewerbsfähiger zu machen.

Über Winterberg Advisory GmbH and Winterberg Group AG

Die Winterberg Group AG ist in Zug ansässig und agiert als unabhängiges Family Office für Ihre Gründer. Hierbei investiert Winterberg vor allem in KMUs im deutschsprachigen Raum. Selektiv werden auch Investitionen in Startups und Immobilien erwogen. Die Winterberg Advisory GmbH ist ein General Partner und Fondsmanager, der durch die deutsche BaFin reguliert ist. Winterberg Advisory hat zahlreiche Private Equity Fonds aufgelegt und ist mit ihren Fonds Winterberg Investment VIII und Winterberg Investment IX in die Healthcare Holding Schweiz AG investiert. Die beiden Managing Partner Fabian Kröher und Florian Brickenstein führen hierbei die Healthcare Holding Schweiz AG über deren Verwaltungsrat.

