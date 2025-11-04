EQS-News: Kooperative Führer stellen auf dem Doha-Gipfel ein Manifest für eine neue Weltwirtschaft vor

EQS-News: International Cooperative Alliance / Schlagwort(e): ESG/Produkteinführung

Kooperative Führer stellen auf dem Doha-Gipfel ein Manifest für eine neue Weltwirtschaft vor



DOHA, Katar, 4. November 2025 /PRNewswire/ -- Ein globales Netzwerk von kooperativen und gegenseitigen Führungspersönlichkeiten wurde auf dem Weltgipfel für soziale Entwicklung ins Leben gerufen - und seine erste Aktion war die Veröffentlichung eines Vertrags für eine neue globale Wirtschaft.

Der Cooperatives and Mutuals Leadership Circle (CM50) ist eine Initiative der International Cooperative Alliance (ICA) , die Führungskräfte einiger der weltweit größten Genossenschafts- und Gegenseitigkeitsunternehmen zusammenbringt, darunter Jayen Mehta (Managing Director, Amul, Indien), Shirine Khoury Haq (CEO, Co-op Group, Großbritannien), Howard Brodsky (Mitbegründer und Vorsitzender, CCA Global Partners, USA), Fabíola da Silva Nader Motta (General Manager, OCB, Brasilien) und Rob Wesseling (Präsident und CEO, The Cooperators, Kanada).

Der Start erfolgte zu einem Zeitpunkt, als auf dem Doha-Gipfel das genossenschaftliche Geschäftsmodell als Instrument zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung, der sozialen Eingliederung und der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit anerkannt wurde.

In der politischen Erklärung von Doha wird die Rolle der Genossenschaften als Vorreiter der Sozial- und Solidarwirtschaft hervorgehoben, indem sie das Unternehmertum fördern, menschenwürdige Arbeit schaffen und die soziale Integration vorantreiben.

Während der Veranstaltung veranstalteten der ICA und das Committee for the Promotion and Advancement of Cooperatives (COPAC) gemeinsam eine Solutions Session , an der Staatsoberhäupter, UN-Vertreter, Führungskräfte von Genossenschaften und Gegenseitigkeitsgesellschaften sowie internationale Partner teilnahmen.

Die Tagung umfasste die Abschlusszeremonie des Internationalen Jahres der Genossenschaften der Vereinten Nationen 2025 (IYC2025), bei der die Leistungen der Genossenschaften und ihr Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen gewürdigt wurden, sowie die Vorstellung der Strategie 2026-2030 des ICA.

Ariel Guarco, Präsident des ICA, sagte: „Genossenschaften haben bewiesen, dass sie in der Lage sind, gerechtere und widerstandsfähigere Volkswirtschaften und Gesellschaften aufzubauen. Sowohl die politische Erklärung von Doha als auch der Bericht des UN-Generalsekretärs aus dem Jahr 2025 über Genossenschaften in der sozialen Entwicklung erkennen diesen einzigartigen Beitrag an. Zum Abschluss der IYC2025 in Doha blicken wir mit neuer Energie in die Zukunft, um den genossenschaftlichen Fußabdruck als wichtigen Beschleuniger für die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung zu vergrößern."

Die ICA hat auch eine Sonderausgabe des World Cooperative Monitor veröffentlicht, in der die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Bewegung beleuchtet werden. Demnach erwirtschaften die 300 größten Genossenschaften der Welt zusammen einen Umsatz von 2,8 Billionen US-Dollar, was der achtgrößten Volkswirtschaft der Welt entspricht. Er enthält auch Interviews mit Genossenschaftsführern, die zeigen, wie demokratische, auf den Menschen ausgerichtete Unternehmen auf modernen Märkten gedeihen.

