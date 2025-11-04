EQS-News: MEDICLIN auf Kurs: Geschäftsentwicklung im Rahmen der Erwartungen

EQS-News: MEDICLIN AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Sonstiges

Offenburg, 4. November 2025

MEDICLIN auf Kurs: Geschäftsentwicklung im Rahmen der Erwartungen

Konzernbetriebsergebnis beträgt 48,9 Mio. Euro (9M 2024: 34,5 Mio. Euro)

Konzernumsatz liegt bei 586,9 Mio. Euro (9M 2024: 558,2 Mio. Euro)

Gesamtauslastung mit 86,8 % stabil

Offenburg, den 4. November 2025: Die MEDICLIN Aktiengesellschaft (Ticker: MED; WKN 659 510) erzielte in den ersten neun Monaten 2025 einen Konzernumsatz in Höhe von 586,9 Mio. Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 28,7 Mio. Euro bzw. 5,1 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Konzernbetriebsergebnis belief sich auf 48,9 Mio. Euro (9M 2024: 34,5 Mio. Euro). Die Gesamtauslastung im Konzerns verzeichnete mit 86,8 % ein stabiles Niveau (9M 2024: 86,0 %).

Entwicklungen in den Segmenten

Im Segment Postakut erhöhte sich der Umsatz um 9,3 % auf 394,6 Mio. Euro (9M 2024: 361,2 Mio. Euro). Das Segmentbetriebsergebnis stieg um 9,6 Mio. Euro auf 47,6 Mio. Euro (9M 2024: 38,0 Mio. Euro). Die Materialaufwandsquote sank um 0,9 Prozentpunkte auf 19,5 % (9M 2024: 20,4 %). Der absolute Materialaufwand lag bei 77,0 Mio. Euro, was einem Anstieg von 4,4 % gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum entspricht (9M 2024: 73,8 Mio. Euro). Die Personalaufwendungen nahmen im Wesentlichen aufgrund von Entgeltsteigerungen und einer höheren Anzahl an Mitarbeitenden um 17,6 Mio. Euro bzw. 9,4 % auf 205,0 Mio. Euro zu. Die Personalaufwandsquote blieb mit 51,9 % unverändert.

Die Entwicklungen im Segment Akut sind maßgeblich durch den Verkauf des ehemaligen MEDICLIN Herzzentrums Coswig beeinflusst. Der Segmentumsatz verringerte sich um 5,7 Mio. Euro bzw. 3,2 %. Der Materialaufwand sank um 4,8 % auf 47,6 Mio. Euro (9M 2024: 50,0 Mio. Euro). Die Materialaufwandsquote war mit 28,0 % leicht rückläufig (9M 2024: 28,5 %). Der Personalaufwand betrug 101,0 Mio. Euro und lag damit um 4,8 % unter dem Vorjahreswert (9M 2024: 106,1 Mio. Euro). Die Personalaufwandsquote lag mit 59,4 % einen Prozentpunkt unter dem Vorjahresniveau (9M 2024: 60,4 %). Das Betriebsergebnis des Segments verbesserte sich insgesamt um 4,5 Mio. Euro bzw. 117,2 % auf 0,7 Mio. Euro (9M 2024: –3,8 Mio. Euro).

Der Umsatz des Segments Pflege belief sich in den ersten neun Monaten 2025 auf 18,6 Mio. Euro (9M 2024: 17,5 Mio. Euro), während das Segmentbetriebsergebnis mit –0,4 Mio. Euro um 0,5 Mio. Euro unter dem Vorjahreszeitraum lag (9M 2024: 0,1 Mio. Euro).

Im Segment Service erhöhte sich der Umsatz um 3,3 Mio. Euro auf 74,8 Mio. Euro (9M 2024: 71,5 Mio. Euro). Das Segmentbetriebsergebnis lag mit 1,0 Mio. Euro um 0,8 Mio. Euro über dem Vorjahreszeitraum (9M 2024: 0,2 Mio. Euro).

Ausblick und Aktuelles

Der Vorstand bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 mit einen Konzernumsatzanstieg von weiterhin 2,0% bis 5,0% sowie ein Konzern-EBIT zwischen 53,0 Mio. Euro und 64,0 Mio. Euro.

„Angesichts der aktuellen Rahmenbedingungen und typischer saisonaler Effekte im vierten Quartal bewerten wir die Geschäftsentwicklung weiterhin als solide. Mit dem aktuellen Quartalsergebnis verdeutlichen wir, dass wir unsere ursprünglichen Jahresziele erreichen und das laufende Geschäftsjahr erfolgreich beenden werden.“ kommentiert Tino Fritz, CFO der MEDICLIN.

Der Zwischenbericht zum 30. September 2025 ist ab heute unter www.mediclin.de in Deutsch und Englisch abrufbar.

Für weitere Informationen

:

MEDICLIN Aktiengesellschaft

Okenstraße 27

77652 Offenburg

Investor Relations

Ender Gülcan

Tel.: 0781/488-326

ender.guelcan@mediclin.de

www.mediclin.de

Über die MEDICLIN Aktiengesellschaft (Ticker: MED; WKN: 659 510)

Zu MEDICLIN gehören deutschlandweit 31 Kliniken, sechs Pflegeeinrichtungen und neun Medizinische Versorgungszentren. MEDICLIN verfügt über rund 8.200 Betten/Pflegeplätze und beschäftigt rund 9.900 Mitarbeiter:innen.

In einem starken Netzwerk bietet MEDICLIN den Patient:innen die integrative Versorgung vom ersten Arztbesuch über die Operation und die anschließende Rehabilitation bis hin zur ambulanten Nachsorge. Ärzt:innen, Therapeut:innen und Pflegekräfte arbeiten dabei sorgfältig abgestimmt zusammen. Die Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen gestaltet MEDICLIN nach deren individuellen Bedürfnissen und persönlichem Bedarf.

MEDICLIN – ein Unternehmen der Asklepios-Gruppe.

