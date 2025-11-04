EQS-News: Mit Batteriekühlsystemen für Elektrobusse auf Wachstumskurs: technotrans verbucht weiteren Großauftrag

EQS-News: technotrans SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Mit Batteriekühlsystemen für Elektrobusse auf Wachstumskurs: technotrans verbucht weiteren Großauftrag



04.11.2025

Mit Batteriekühlsystemen für Elektrobusse auf Wachstumskurs: technotrans verbucht weiteren Großauftrag

Auftragsvolumen im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich

Erneuter Auftrag eines führenden europäischen E-Bus-Herstellers

Neugeschäft untermauert strategische Wachstumsperspektive im Megatrend Elektrifizierung

Sassenberg, 4. November 2025 – Die technotrans SE hat einen weiteren Großauftrag eines führenden europäischen Herstellers für Elektrobusse erhalten. Der Auftrag umfasst die Lieferung innovativer Batterie-Thermomanagement-Systeme (BTMS) der neuesten Generation mit einem Volumen im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Auslieferung startet 2026. Dieser Erfolg markiert einen Meilenstein in der Umsetzung der Wachstumsstrategie „Ready for Growth 2030“. technotrans verfolgt das Ziel, seine führende Position im Thermomanagement für Anwendungen der Elektromobilität gezielt auszubauen und sich in diesem stark wachsenden Marktsegment als bevorzugter Technologiepartner zu etablieren.

„Wir sehen in der Elektrifizierung des Straßenverkehrs ein zentrales Wachstumsfeld der Zukunft“, sagt Michael Finger, CEO der technotrans SE. „Mit unserer innovativen Technologie schaffen wir die Voraussetzungen für nachhaltige Mobilität und bauen gleichzeitig unser profitables Seriengeschäft konsequent aus. Dieser Erfolg zahlt direkt auf unsere neue Strategie ‚Ready for Growth 2030‘ ein, bei der wir das größte Wachstumspotenzial im Fokusmarkt Energy Management sehen.“

Die energieeffizienten Batterie-Thermomanagement-Systeme (BTMS) von technotrans gewährleisten eine präzise Batterietemperierung und damit maximale Leistungsfähigkeit und Sicherheit der Elektrobusse. Durch die hohe Zuverlässigkeit der Systeme konnte technotrans seine Marktposition weiter stärken und die Partnerschaft mit dem Kunden ausbauen. Die Auslieferung der Systeme beginnt im Jahr 2026.

Mit dem neuen Großauftrag, welcher im Nachgang zur diesjährigen Messe „Busworld“ vergeben wurde, bekräftigt technotrans seine Rolle als führender Anbieter innovativer Thermomanagement-Lösungen und als Wachstumsunternehmen mit klarem Zukunftsprofil. Der Fokusmarkt Energy Management, zu der das Geschäft mit Batteriekühlsystemen zählt, ist zentraler Wachstumstreiber des Konzerns. Im Rahmen der Strategie „Ready for Growth 2030“ investiert technotrans gezielt in den Ausbau von Seriengeschäften und in Technologien, die auf nachhaltiges Wachstum und Wertsteigerung ausgerichtet sind.

Weitere Informationen unter: www.technotrans.de

Über die technotrans SE:

Die technotrans SE ist ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Als integraler Bestandteil der Kundensysteme dienen diese der energetischen Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 17 Standorten ist der Konzern auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Auf Basis der Strategie Future Ready 2025 hat technotrans die 5 Fokusmärkte Plastics, Energy Management (inklusive Elektromobilität, High-Power-Ladestationen und Rechenzentren), Healthcare & Analytics, Print und Laser definiert. Zusätzlich bietet technotrans seinen Kunden ein breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem Installationen, Wartungen, Reparaturen, die 24/7-Ersatzteilbereitstellung und Technische Dokumentationen umfasst. Der Konzern verfügt über 6 Produktionsstandorte in Deutschland sowie jeweils einen Produktionsstandort in China und den USA. Die technotrans SE ist im Prime Standard gelistet (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0XYGA) und beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 238,1 Mio. €.

Hinweis

Die vorliegende Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Entwicklung des technotrans-Konzerns. Sie spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements der technotrans SE wider und basieren auf entsprechenden Plänen, Einschätzungen und Erwartungen. Wir weisen darauf hin, dass die Aussagen gewisse Risiken und Unsicherheitsfaktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen.

