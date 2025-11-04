EQS-News: Schaeffler veräußert Turbolader-Geschäft in China

EQS-News: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Verkauf

Schaeffler veräußert Turbolader-Geschäft in China



04.11.2025 / 08:31 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Turbolader-Geschäft von Schaeffler in China mit Umsatz von rund 100 Millionen Euro (2024) und etwa 50 Mitarbeitenden (August 2025) rückläufig

Erwerber ist chinesischer Spezialist für Turbolader-Technologie

Kaufvertrag heute unterzeichnet

Transaktion ist Teil der angekündigten Bereinigung des Geschäftsportfolios nach der Übernahme von Vitesco

Herzogenaurach | 4. November 2025 | Die Schaeffler AG veräußert ihr rückläufiges chinesisches Turbolader-Geschäft, das in der Vitesco Automotive Shanghai Co., Ltd. gebündelt ist, an Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company („Xiling“), einen führenden chinesischen Spezialisten für Turbolader-Technologie. Mit diesem Schritt setzt die Schaeffler AG ihre im Rahmen des Kapitalmarkttages am 16. September 2025 angekündigte Strategie, ihr Geschäftsportfolio konsequent zu bereinigen, um.

„Diese Transaktion ist ein wichtiger Schritt, um nach der Übernahme von Vitesco unser Geschäftsportfolio zu bereinigen und uns auf die Bereiche zu fokussieren, in denen wir langfristig wettbewerbsfähig sind“, erklärt Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG. „Wie im Rahmen unseres Kapitalmarkttages am 16. September 2025 angekündigt, werden weitere Schritte folgen.“

Das Turbolader-Geschäft kam 2024 durch die Übernahme von Vitesco Technologies zu Schaeffler. Im Rahmen eines Bieterprozesses wurde Xiling als präferierter strategischer Partner ausgewählt. Das Unternehmen beabsichtigt, durch die Übernahme der Vitesco Automotive Shanghai Co., Ltd. seine Position bei internationalen Automobilherstellern weiter auszubauen. Als Teil der Transaktion ist dafür gesorgt, dass die fortlaufende Belieferung laufender Projekte bis zu deren Produktionsende sichergestellt, Risiken für die Kunden des Geschäftes minimiert und Unterbrechungen im Betriebsablauf so weit wie möglich vermieden werden.

Die Vitesco Automotive Shanghai Co., Ltd. beschäftigte im August 2025 rund 50 Mitarbeitende und erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 100 Millionen Euro. Der Kaufvertrag wurde heute unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und beiderseitiger Vereinbarung für die erste Jahreshälfte 2026 erwartet.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen können sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen durch öffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ändern. Die Empfänger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverhältnismäßiger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschließlich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen über Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends und Entwicklungen in der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgeführten Warnhinweise sind im Zusammenhang mit späteren mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten Aussagen von Schaeffler oder in deren Namen handelnden Personen zu betrachten.

Schaeffler Gruppe – We pioneer motion

Seit über 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO₂-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen – und das über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Anhand von acht Produktfamilien beschreibt Schaeffler sein ganzheitliches Produkt- und Serviceangebot: von Lagerlösungen und Linearführungen aller Art bis hin zu Reparatur- und Monitoring-Services. Schaeffler ist mit rund 110.000 Mitarbeitenden an mehr als 250 Standorten in 55 Ländern eines der weltweit größten Familienunternehmen und gehört zu den innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.

Ansprechpartner



Leiter Konzernkommunikation & Public Affairs

Schaeffler AG, Herzogenaurach,

Deutschland

+49 9132 82 8901

axel.luedeke@schaeffler.com

Dr. Axel LüdekeLeiter Konzernkommunikation & Public AffairsSchaeffler AG, Herzogenaurach,Deutschland+49 9132 82 8901

Head of Investor Relations

Schaeffler AG, Herzogenaurach,

Deutschland

+49 9132 82 88125

heiko.eber@schaeffler.com

Heiko EberHead of Investor RelationsSchaeffler AG, Herzogenaurach,Deutschland+49 9132 82 88125

Leiter Kommunikation Finanzen, CSR & Nachhaltigkeit

Schaeffler AG, Herzogenaurach,

Deutschland

+49 9132 82 37314

matthias.herms@schaeffler.com

Matthias HermsLeiter Kommunikation Finanzen, CSR & NachhaltigkeitSchaeffler AG, Herzogenaurach,Deutschland+49 9132 82 37314



04.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Schaeffler AG Industriestr. 1-3 91074 Herzogenaurach Deutschland Telefon: 09132 - 82 0 E-Mail: ir@schaeffler.com Internet: www.schaeffler.com ISIN: DE000SHA0100 WKN: SHA010 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2223150

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2223150 04.11.2025 CET/CEST