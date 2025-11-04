EQS-News: Tims&B Productions / Schlagwort(e): Produkteinführung

Mit mehr als 1.400 Stunden Drama in 90 Ländern in nur 8 Jahren baut der türkische Storytelling-Titan auf seiner Erfolgsserie und seiner Blockbuster-Präsenz auf der MIPCOM auf.

ISTANBUL, 4. November 2025 /PRNewswire/ -- Mit einer wachsenden Zahl weltweit gefeierter Serien und einer beeindruckenden Präsenz auf der diesjährigen MIPCOM setzt das türkische Storytelling-Powerhouse Tims&B Productions seine Erfolgsserie und seinen kreativen Schwung fort. Unter der visionären Führung von Timur Savcı und Burak Sağyaşar festigt das Unternehmen seine Position als eines der produktivsten und einflussreichsten Schauspielstudios der Türkei verfügt über ein bemerkenswertes Portfolio von mehr als 1.400 Stunden Premium-Inhalten, die in mehr als 90 Ländern vertrieben werden.

Auf der diesjährigen MIPCOM, dem weltweit größten Markt für TV-Inhalte mit 10.600 Teilnehmern aus 107 Ländern, feierte der neueste Hit von Tims&B Productions, Eshref Rüya, der bereits in 40 Länder verkauft wurde und für den 12 weitere Verträge in Verhandlung sind, ein beeindruckendes Debüt. Die weltweit von Inter Medya vertriebene hoch bewertete Serie mit den Hauptdarstellern Çağatay Ulusoy und Demet Özdemir sorgte für beispiellose Begeisterung, zog mit einem exklusiven Fotoshooting an der französischen Riviera die Massen an und sorgte für einen dramatischen, viel fotografierten Auftritt im Palais des Festivals in einem sorgfältig restaurierten Vintage-Cadillac – einer Nachbildung des legendären Fahrzeugs aus der Serie. Ihr Auftritt, der live auf Marktbildschirmen übertragen wurde, wurde schnell zu einem der ikonischsten und meistfotografierten Momente der MIPCOM 2025.

Ein Vermächtnis des Erfolgs

Eshref Rüya ist Teil einer bereits herausragenden internationalen Liste von Tims&B Productions. Valley of Hearts, ein weiterer aktueller Titel von Tims&B, wurde inzwischen erfolgreich in über 60 Ländern verkauft und hat sich schnell zu einem festen Favoriten in Italien, Lateinamerika und Osteuropa entwickelt. Die mit Spannung erwartete griechische Adaption, „Na M'Agapas (Love Me)" wurde am 6. Oktober auf Alpha TV uraufgeführt und dominiert bereits die Primetime. Mit einem Marktanteil von 20,4 % beim Gesamtpublikum belegte sie den ersten Platz in ihrer Sendezeit in der Sendung vom 24. Oktober und bestätigte damit die universelle Resonanz des Titels. Unterdessen ist die portugiesische Adaption von Gülperi mit dem Titel „Vitória" seit ihrer Premiere im September die meistgesehene Serie in Portugal und mit täglich fast 1 Million Zuschauern und einem konstanten Marktanteil von 20% der absolute Quotenführer zur Primetime für SIC.

Das Engagement des Unternehmens für außergewöhnliches Storytelling wird auf der Weltbühne immer wieder gewürdigt. Valley of Hearts triumphierte bei den Produ Awards 2025 und gewann den Preis für die Beste zeitgenössische nicht-spanischsprachige Telenovela, während Aras Aydın den Preis für den Besten Schauspieler in einer zeitgenössischen nicht-spanischsprachigen Telenovela erhielt. Tims&B ist auch die kreative Kraft hinter Another Love, die als erste türkische Serie Geschichte schrieb, indem sie die Rose d'Or für die beste Seifenoper / Telenovela gewann, und zusätzlich letztes Jahr bei den Seoul International Drama Awards den prestigeträchtigen Preis für die beste Serie erhielt. Eine weitere weltweit herausragende Serie, Deception, erhielt vier wichtige Nominierungen bei den Produ Awards 2024 und triumphierte schließlich in den Kategorien Beste nicht-spanischsprachige Telenovela und Bester nicht-spanischsprachiger Hauptdarsteller mit Mustafa Uğurlu.

Das türkische Drama-Powerhouse

Von Gülperi, The Oath, The Trusted and Bitter Lands - einer der meistdiskutierten und meistverkauften türkischen Dramaserien aller Zeiten – bis hin zu seinen jüngsten international anerkannten Titeln definiert Tims&B Productions die internationale Wahrnehmung türkischer Geschichtenerzähler immer wieder neu und baut sich damit einen beispiellosen Ruf auf dem internationalen Markt für TV-Inhalte auf.

Tims&B arbeitet derzeit aktiv an der Entwicklung von vier neuen Dramen für das kostenlose/lineare Fernsehen und drei digitalen Serien für Streaming-Plattformen, die in den kommenden Monaten angekündigt werden sollen. Eine dieser digitalen Serien wird die zweite Staffel von Old Money sein, die derzeit in 74 Ländern unter den Top 10 rangiert und bereits in der zweiten Woche nach ihrer Ausstrahlung den zweiten Platz unter allen nicht-englischen Serien auf Netflix belegt.

„Unser Ziel war es nie, Trends hinterherzulaufen, sondern Geschichten zu schaffen, die über Jahre hinweg ihren Wert behalten. Jedes unserer Projekte hat einen zutiefst menschlichen Kern, und genau das verbindet die Menschen, egal von wo aus sie zuschauen", so Timur Savcı, Präsident von Tims&B Productions.„Türkische Dramen haben ihren ganz eigenen Rhythmus; sie sind emotional, mutig und authentisch. Und wir bei Tims&B Productions sehen es als unsere Verantwortung an, diese Stimme weiterzuentwickeln und gleichzeitig neue Wege zu finden, um das Publikum von heute anzusprechen," fügte Burak Sağyaşar, Miteigentümer und CEO des Unternehmens, hinzu.

Mit einer mutigen kreativen Vision, strategischen globalen Partnerschaften, einer Reihe preisgekrönter Titel und einer robusten Entwicklungspipeline, die von prominenten internen Talenten sowohl im Primetime-Fernsehen als auch auf Streaming-Plattformen vorangetrieben wird, ist Tims&B Productions heute eines der einflussreichsten und international erfolgreichsten Drama-Studios außerhalb der Türkei und bereit für eine weitere globale Expansion.

