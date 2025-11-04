EQS-News: TOPPAN Digital IP verkündet die Markteinführung von STREAM IP: eine Revolution bei internationalen Patentanmeldungen, -übersetzungen und -verlängerungen

EQS-News: TOPPAN Digital Language / Schlagwort(e): Produkteinführung/Patent

LONDON, 4. November 2025 /PRNewswire/ -- TOPPAN Digital IP freut sich, die Markteinführung von STREAM IP bekanntgeben zu können, einer fortschrittlichen Technologieplattform, die bei internationalen Patentanmeldungen neue Maßstäbe setzen wird. STREAM IP vereint modernste Technologie und Branchenkenntnisse, um seit langem bestehende Herausforderungen mithilfe einer benutzerfreundlichen, umfassenden Lösung für die weltweite Anmeldung, Übersetzung und Jahresgebührzahlung von Patenten zu bewältigen.

STREAM IP verwirklicht die Zukunftsvision der Gründer für IP-Anmeldungen mit einer integrierten, intelligenten, transparenten, intuitiven und sicheren Lösung, die den Kunden hilft, ihre Anmeldeverfahren auf unkompliziertere Weise und mit mehr Selbstvertrauen zu verwalten.

Wichtige Merkmale von STREAM IP sind u. a.:

Nahtlose Integration in bestehende kundenseitige Ökosysteme für IP-Anmeldungen, wodurch eine sichere Datenverwaltung und Kompatibilität bei jedem Schritt gewährleistet werden.

Eine intuitive und hochgradig konfigurierbare Benutzeroberfläche, die die Anmelde- und Übersetzungsprozesse für internationale Patente optimiert, umgehend Kostenvoranschläge für komplexe Aufträge liefert und das Fallmanagement zentralisiert.

Eine umfassende Ansicht des Portfolios an Anmeldungen, die auf die spezifischen Anforderungen der Benutzer zugeschnitten ist und intuitive Einblicke und konfigurierbare Analysetools bietet.

Integration mit STREAM AI von TOPPAN Digital Language, das künstliche Intelligenz unter fachkundiger menschlicher Aufsicht für effiziente Übersetzungen in Top-Qualität nutzt.

Security by Design, unterstützt durch ISO 27001-Zertifizierung.

Es ist vorgesehen, STREAM IP fortwährend zu verbessern und kontinuierlich an die Kundenanforderungen und den Wandel der Branche anzupassen.

Innovation, Qualität und Beständigkeit sind die Säulen der Philosophie von TOPPAN Digital IP. Ergänzt wird STREAM IP durch unsere professionellen IP-Dienste, die von qualifizierten Rechtsexperten, Projektmanagern, Fachübersetzern und nationalen Patentanwälten zur Verfügung gestellt werden, um eine Komplettlösung zu liefern. Damit wird gewährleistet, dass jede Einreichung die strikten Standards des anspruchsvollen Sektors erfüllt, den wir bedienen.

Neil Simpkin, Vizepräsident von TOPPAN Digital IP, kommentierte die Markteinführung wie folgt: „Ich freue mich unglaublich, STREAM IP auf den Markt zu bringen. Wir von TOPPAN Digital IP glauben, dass es für Unternehmen eine bessere Methode zur Verwaltung ihrer internationalen Patentportfolios gibt. Unser integrierter, ereignisgesteuerter Ansatz für das Fallmanagement liefert den Nutzern präzise Kostendaten in Echtzeit sowie die erforderliche Business Intelligence, um skalierbare tägliche Abläufe mit fundierten strategischen Entscheidungen in Einklang zu bringen."

Christophe Djaouani, Geschäftsführer von TOPPAN Digital Language, fügte hinzu: „Die Einführung von STREAM IP ist ein wichtiger Meilenstein für TOPPAN Digital IP und TOPPAN Digital Language als Unternehmensgruppe insgesamt. Dies zeigt unser Engagement für die Nutzung von fortschrittlichen Technologien und tiefgreifenden Branchenkenntnissen, um Unternehmen die Verwaltung und den Schutz ihrer wertvollsten Inhalte weltweit zu erleichtern. Mit STREAM IP bekräftigen wir unser Engagement für die Bereitstellung benutzerfreundlicher, innovativer Lösungen, von denen unsere Kunden wirklich profitieren."

STREAM IP ist ab sofort für Vorführungen und Tests verfügbar. Wir laden alle Interessenten ein, sich selbst ein Bild von den Möglichkeiten zu machen und Feedback zu den Funktionen zu geben. Die Besucher der IP Service World in München haben die Möglichkeit, mit Vertretern von TOPPAN Digital IP ins Gespräch zu kommen, die vor Ort die Plattform vorstellen und Fragen beantworten werden. Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder eine Vorführung vereinbaren möchten, besuchen Sie bitte die Website von TOPPAN Digital IP (www.toppandigital-ip.com) oder kontaktieren Sie uns unter marketing@toppandigital.com.

Über TOPPAN Digital IP

TOPPAN Digital IP ist eine Sparte von TOPPAN Digital Language, einem spezialisierten Anbieter von Sprachdienstleistungen für risikoreiche, geschäftskritische Inhalte. Wir sind stolz darauf, Teil von TOPPAN Holdings Inc. zu sein, einer an der Börse in Tokio notierten Aktiengesellschaft (Tokio: 7911) und einem weltweit führenden Anbieter von integrierten Lösungen in den Bereichen Druck, Kommunikation, Sicherheit, Verpackung, Materialien und Elektronik.

