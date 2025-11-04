EQS-News: Veränderung im Vorstand der First Sensor AG

EQS-News: First Sensor AG / Schlagwort(e): Personalie

Veränderung im Vorstand der First Sensor AG

Am 3. November 2025 ist Thibault Kassir von seinem Amt als Senior Vice President und General Manager der Sensors Business Unit von TE Connectivity plc. zurückgetreten und hat sein Mandat als Mitglied des Vorstands der First Sensor AG niedergelegt. Der Aufsichtsrat der First Sensor AG wird zeitnah entscheiden, ob zusätzlich zu Robin Maly und Dirk Schäfer als Mitglieder des Vorstands ein weiteres Vorstandsmitglied der First Sensor AG bestellt wird.

Über die First Sensor AG

Gegründet als Technologie-Startup in den frühen 1990er Jahren, ist First Sensor heute ein weltweit tätiges Sensorikunternehmen und Teil von TE Connectivity. Basierend auf dem Knowhow in Chip Design und Production sowie Microelectronic Packaging entstehen Standardsensoren und kundenspezifische Sensorlösungen in den Bereichen Pressure und Advanced Electronics für den stetig wachsenden Bedarf in Schlüsselanwendungen für die Zielmärkte Industrial und Medical. First Sensor ist seit 1999 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert [Prime Standard Ι WKN: 720190 Ι ISIN: DE0007201907 Ι SIS]. Weitere Informationen: www.first-sensor.com.

