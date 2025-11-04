EQS-News: Yadea glänzt auf der EICMA 2025 mit dem neuen Yadea Velax und einem umfassenden Lade-Ökosystem für alle Szenarien

EQS-News: Yadea / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

Yadea glänzt auf der EICMA 2025 mit dem neuen Yadea Velax und einem umfassenden Lade-Ökosystem für alle Szenarien



MAILAND, 4. November 2025 /PRNewswire/ -- Yadea kehrte zum achten Mal zur EICMA zurück und präsentierte seine neuesten Fortschritte in den Bereichen Elektrofahrzeugleistung und Energietechnologie. Dabei stellte das Unternehmen eine überarbeitete Produktpalette sowie ein umfassendes Lade-Ökosystem vor. Die während einer Launch-Veranstaltung am 4. November vorgestellten Innovationen unterstreichen das Engagement von Yadea für die Förderung nachhaltiger Mobilität weltweit.

Im Mittelpunkt der Präsentation von Yadea steht das Modell Yadea Velax, ein leistungsstarkes Elektromotorrad, das sich durch eine bemerkenswert schnelle Ladefunktion auszeichnet, mit der der Akku in nur 20 Minuten zu 80 % aufgeladen werden kann. Die Velax-U-Version wird von zwei herausnehmbaren 74V28Ah ATL-Lithium-Batterien angetrieben und hat eine Reichweite von bis zu 110 km. Sein 3000-W-Motor (Spitzenleistung 4900 W und 176 N•m Drehmoment) sorgt für eine sofortige, reaktionsschnelle Beschleunigung. Die Effizienz wird durch einen ECO-Modus mit regenerativem Bremsen optimiert, während ein ausgeklügeltes Energiemanagementsystem mit über 40 BMS-Schutzvorrichtungen sowohl Zuverlässigkeit als auch Fahrersicherheit garantiert.

Über seine Kernleistung hinaus bietet das Velax ein Fahrerlebnis mit raffiniertem Komfort und intelligenter Konnektivität. Das Velax wurde umfangreichen Abstimmungen und über einer Million Vibrationstests unterzogen, um eine stabile, komfortable Fahrt zu gewährleisten, während ein robustes Bremssystem mit 220-mm-Scheibenbremsen mit CBS für eine sichere Kontrolle sorgt. Darüber hinaus wird das Fahrerlebnis durch eine Reihe intelligenter Funktionen verbessert. Benutzer können über Bluetooth oder die Yadea-App nahtlos auf das Velax zugreifen, wodurch die gemeinsame Nutzung von Schlüsseln mit bis zu fünf autorisierten Benutzern möglich ist, was für Familien praktischen Komfort bietet.[1]

Nach der Veröffentlichung des Yadea Keeness, dem weltweit ersten mit dem Red Dot Award ausgezeichneten Elektromotorrad, wurde auf der EICMA 2025 auch die Yadea Keeness Long-Range Edition vorgestellt. Angetrieben von einer 72V109Ah-Lithiumbatterie erreicht es eine Reichweite von bis zu 170 km und bietet damit eine noch größere Ausdauer.

Um das reibungslose Fahrerlebnis zu unterstützen und die Reichweite zu verlängern, führt Yadea ein komplettes Lade-Ökosystem ein. Dieses Netzwerk gewährleistet bequeme, effiziente und nachhaltige Energielösungen für jedes Szenario und umfasst Schnellladegeräte für zu Hause, natriumbasierte Solarsysteme, Gemeinschaftsladestationen und Batteriewechselschränke.

Ein Eckpfeiler dieses Ökosystems ist die Natrium-Batterie, die für eine außergewöhnliche Langlebigkeit mit über 1.500 Ladezyklen entwickelt wurde. Die Batterie unterstützt 1,5C-Ultraschnellladen und bietet eine zuverlässige Reichweite von über 100 km, wobei sie auch bei Temperaturen von bis zu -20 °C eine stabile Leistung aufweist. Yadea plant, diese grüne Technologie durch die Erweiterung seines Angebots an natriumbetriebenen Modellen für mehr Fahrer weltweit zugänglich zu machen, was einen bedeutenden Fortschritt in Bezug auf die Kombination von Sicherheit, Ausdauer und Umweltfreundlichkeit darstellt.

Die achte Teilnahme von Yadea an der EICMA unterstreicht das langjährige Engagement des Unternehmens auf dem globalen Markt und sein konsequentes Streben nach technologischer Innovation. Dieses Engagement zeigt sich auch in der strategischen Expansion der Marke in Europa, wo neue Flagship-Stores in wichtigen Städten wie Mailand, Zürich, London und Budapest eröffnet werden sollen. Diese Entwicklungen stehen im Einklang mit der Kernaufgabe von Yadea, den Nutzern weltweit eine wunderbare Fahrt zu ermöglichen, die das Reiseerlebnis für die wachsende internationale Nutzerbasis verbessert.

[1] Alle Angaben beziehen sich auf die Version Yadea Velax U

