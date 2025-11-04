EQS-PVR: ZEAL Network SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: ZEAL Network SE

ZEAL Network SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



04.11.2025 / 09:54 CET/CEST

Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: ZEAL Network SE Straße, Hausnr.: Straßenbahnring 11 PLZ: 20251 Ort: Hamburg

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 391200EIRBXU4TUMMQ46

2. Grund der Mitteilung Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund:

Wegfall des Zurechnungstatbestands

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Oliver Jaster

Geburtsdatum: 14.01.1970

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

MAX Automation SE

Othello Vier Beteiligungs GmbH & Co. KG

Cassio I GmbH & Co KG



5. Datum der Schwellenberührung: 31.10.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 36,32 % 0,00 % 36,32 % 21681785 letzte Mitteilung 35,17 % 0,00 % 35,17 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000ZEAL241 0 7875609 0,00 % 36,32 % Summe 7875609 36,32 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Oliver Jaster % % % Günther SE % % % Günther Holding SE 36,32 % % 36,32 % Othello Vier Beteiligungs GmbH & Co. KG 36,32 % % 36,32 % - % % % Oliver Jaster % % % Günther SE % % % Günther Holding SE 36,32 % % 36,32 % Günther Consulting GmbH % % % Othello Vier Beteiligungs GmbH & Co. KG 36,32 % % 36,32 % - % % % Oliver Jaster % % % Günther SE % % % Günther Holding SE 36,32 % % 36,32 % - % % % Oliver Jaster % % % Günther Vermögens- und Beteiligungs GmbH & Co. KG % % % Cassio I GmbH & Co. KG 36,32 % % 36,32 % - % % % Oliver Jaster % % % Günther Vermögens- und Beteiligungs GmbH & Co. KG % % % Cassio I Management GmbH % % % Cassio I GmbH & Co. KG 36,32 % % 36,32 % - % % % Oliver Jaster % % % Günther Vermögens- und Beteiligungs Management GmbH % % % Günther Vermögens- und Beteiligungs GmbH & Co. KG % % % Cassio I GmbH & Co. KG 36,32 % % 36,32 % - % % % Oliver Jaster % % % Günther Vermögens- und Beteiligungs Management GmbH % % % Günther Vermögens- und Beteiligungs GmbH & Co. KG % % % Cassio I Management GmbH % % % Cassio I GmbH & Co. KG 36,32 % % 36,32 % - % % % Oliver Jaster % % % Günther SE % % % Günther Holding SE 36,32 % % 36,32 % MAX Automation SE 36,32 % % 36,32 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Wegfall Zurechnungstatbestand bzgl. Günther Holding Immobilien Management GmbH. Gegenseitige Zurechnung der Stimmrechte (i) zw. MAX Automation SE, Günther Holding SE, Cassio I GmbH & Co. KG und Othello Vier Beteiligungs GmbH & Co. KG, und (ii) zw. Cassio I GmbH & Co. KG, Günther Holding SE und Othello Vier Beteiligungs GmbH & Co. KG aufgrund von Stimmpoolingvereinbarungen.

Datum

03.11.2025

