EQS-PVR: ZEAL Network SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
EQS Stimmrechtsmitteilung: ZEAL Network SE
ZEAL Network SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

04.11.2025 / 09:54 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: ZEAL Network SE
Straße, Hausnr.: Straßenbahnring 11
PLZ: 20251
Ort: Hamburg
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 391200EIRBXU4TUMMQ46

2. Grund der Mitteilung
  Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
X Sonstiger Grund:
Wegfall des Zurechnungstatbestands

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Oliver Jaster
Geburtsdatum: 14.01.1970

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
MAX Automation SE
Othello Vier Beteiligungs GmbH & Co. KG
Cassio I GmbH & Co KG

5. Datum der Schwellenberührung:
31.10.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 36,32 % 0,00 % 36,32 % 21681785
letzte Mitteilung 35,17 % 0,00 % 35,17 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000ZEAL241 0 7875609 0,00 % 36,32 %
Summe 7875609 36,32 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0 0,00 %
    Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
Oliver Jaster % % %
Günther SE % % %
Günther Holding SE 36,32 % % 36,32 %
Othello Vier Beteiligungs GmbH & Co. KG 36,32 % % 36,32 %
- % % %
Oliver Jaster % % %
Günther SE % % %
Günther Holding SE 36,32 % % 36,32 %
Günther Consulting GmbH % % %
Othello Vier Beteiligungs GmbH & Co. KG 36,32 % % 36,32 %
- % % %
Oliver Jaster % % %
Günther SE % % %
Günther Holding SE 36,32 % % 36,32 %
- % % %
Oliver Jaster % % %
Günther Vermögens- und Beteiligungs GmbH & Co. KG % % %
Cassio I GmbH & Co. KG 36,32 % % 36,32 %
- % % %
Oliver Jaster % % %
Günther Vermögens- und Beteiligungs GmbH & Co. KG % % %
Cassio I Management GmbH % % %
Cassio I GmbH & Co. KG 36,32 % % 36,32 %
- % % %
Oliver Jaster % % %
Günther Vermögens- und Beteiligungs Management GmbH % % %
Günther Vermögens- und Beteiligungs GmbH & Co. KG % % %
Cassio I GmbH & Co. KG 36,32 % % 36,32 %
- % % %
Oliver Jaster % % %
Günther Vermögens- und Beteiligungs Management GmbH % % %
Günther Vermögens- und Beteiligungs GmbH & Co. KG % % %
Cassio I Management GmbH % % %
Cassio I GmbH & Co. KG 36,32 % % 36,32 %
- % % %
Oliver Jaster % % %
Günther SE % % %
Günther Holding SE 36,32 % % 36,32 %
MAX Automation SE 36,32 % % 36,32 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
Wegfall Zurechnungstatbestand bzgl. Günther Holding Immobilien Management GmbH. Gegenseitige Zurechnung der Stimmrechte (i) zw. MAX Automation SE, Günther Holding SE, Cassio I GmbH & Co. KG und Othello Vier Beteiligungs GmbH & Co. KG, und (ii) zw. Cassio I GmbH & Co. KG, Günther Holding SE und Othello Vier Beteiligungs GmbH & Co. KG aufgrund von Stimmpoolingvereinbarungen. 

Datum
03.11.2025


04.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ZEAL Network SE
Straßenbahnring 11
20251 Hamburg
Deutschland
Internet: www.zealnetwork.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2223438  04.11.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Zeal Network

