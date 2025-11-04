W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Erde steuert laut UN auf 2,8 Grad Erwärmung zu

dpa-AFX · Uhr
NAIROBI (dpa-AFX) - Die Erde steuert den Vereinten Nationen zufolge mit der aktuellen weltweiten Klimapolitik bis zum Ende des Jahrhunderts auf 2,8 Grad Erwärmung gegenüber der vorindustriellen Zeit zu. Sehr wahrscheinlich werde das international vereinbarte 1,5-Grad-Ziel schon innerhalb des nächsten Jahrzehnts überschritten, teilte das UN-Umweltprogramm (UNEP) mit Sitz in Nairobi mit./swe/DP/mis

