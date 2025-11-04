EU meldet Fortschritte bei Gesprächen über Chiphersteller Nexperia

Brüssel (Reuters) - Die Gespräche über den niederländischen Chiphersteller Nexperia kommen nach Angaben der EU-Kommission voran.

Er begrüße die Fortschritte bei Nexperia, die entscheidend für die Wiederherstellung der Halbleiter-Lieferkette seien, schrieb EU-Handelskommissar Maros Sefcovic am Montag auf der Plattform X. Die Arbeit an einer dauerhaften Stabilität ohne Exportkontrollen werde fortgesetzt. Die niederländische Regierung hatte im vergangenen Monat die Kontrolle über den Chiphersteller übernommen und dies mit der Sorge vor einem Technologietransfer an die chinesische Muttergesellschaft Wingtech begründet. Der Streit um die Kontrolle über Nexperia, das große Mengen von Basischips für Elektronikkomponenten herstellt, führte zu Engpässen und alarmierte Autohersteller weltweit.

