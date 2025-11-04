

Fielmann-Gruppe fördert medizinische Studie des UKE zu innovativer Augenvorsorge im Großraum Hamburg

Wissenschaftliche Überprüfung des Fielmann-Augen-Check-Ups

Fielmann-Kunden im Großraum Hamburg erhalten im Rahmen der Studie eine augenärztliche Untersuchung

Fielmann hat gemeinsam mit Ocumeda, einer führenden tele-ophthalmologischen Plattform in Europa, den Augen-Check-Up eingeführt. Dieser innovative, medizinische Service macht Augengesundheit für alle erschwinglich und zugänglich. Der Service wird seit 2024 ausgerollt und ist bereits flächendeckend in den Fielmann-Niederlassungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar. Mittlerweile haben 300.000 Kunden diesen Service genutzt. In 20 % der Fälle wurden Auffälligkeiten festgestellt, die mit einer Empfehlung für weitere Untersuchungen und Behandlungen bei lokalen Augenärzten und Kliniken einhergehen.

Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) prüft den medizinischen Service zur Augengesundheit jetzt wissenschaftlich, Fielmann fördert die Studie mit 600.000€. Studienleiter ist Prof. Dr. Martin Spitzer, Direktor der Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde des UKE. Die Studie vergleicht das medizinische Augenvorsorge-Screening mit einer umfangreichen Augenuntersuchung durch einen Augenarzt vor Ort im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.

Über den Augen-Check-Up bei Fielmann

Der Fielmann Augen-Check-Up zielt darauf ab, möglichst frühzeitig Veränderungen am Augenhintergrund zu erkennen. Zertifizierte Augenoptiker nehmen in einer Fielmann-Niederlassung eine Refraktion vor, machen Aufnahmen der Netzhaut und messen mit modernsten Geräten den Augeninnendruck. Die ermittelten Daten werden anschließend digital über die Tele-Ophthalmologie-Plattform Ocumeda an Augenärzte übermittelt und von diesen ausgewertet. Die Kunden erhalten innerhalb von ein bis zwei Tagen den ärztlichen Befund. Bei Auffälligkeiten wird eine Untersuchung durch örtliche Augenärzte oder Kliniken empfohlen. Termine für einen Augen-Check-Up können vorab online vereinbart werden: https://termine.fielmann.de/service

Über die medizinische Studie – kostenlose Augenuntersuchung für Fielmann-Kunden

Teilnehmen können ab sofort alle Kunden über 18 Jahren, die einen Augen-Check-Up in einer Fielmann-Niederlassung im Großraum Hamburg durchführen lassen. Studien-Teilnehmer erhalten kostenlos die Möglichkeit, ihre Screening-Ergebnisse im Rahmen einer umfangreichen Augenuntersuchung durch einen Augenarzt vor Ort im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf überprüfen zu lassen. Termine dafür können kurzfristig online vereinbart werden. Voraussetzung für die Teilnahme an der Studie ist, dass aktuell keine Beschwerden oder Erkrankungen der Augen bestehen. Die Untersuchung und anschließende Befundbesprechung durch erfahrene Augenärzte im UKE dauert etwa zwei Stunden. Die erhobenen Daten werden ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke genutzt und im Einklang mit der DSGVO anonymisiert verwendet. Die Studien-Ergebnisse werden Ende 2027 veröffentlicht.

„Eine regelmäßige Augenvorsorge ist sehr wichtig. Mehr als 300.000 Kunden haben sich mit der Wahl des Fielmann Augen-Check-Ups bereits für diesen niedrigschwelligen und bequemen Weg der Augenvorsorge entschieden. Eine der renommiertesten medizinischen Forschungseinrichtungen Europas überprüft diesen innovativen Service nun wissenschaftlich. Dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein im Rahmen unserer Vision 2035: In enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern aus der Augenheilkunde bieten wir hochwertige medizinische Dienstleistungen an, um Augenvorsorge zugänglich und erschwinglich zu machen. Auf diese Weise verfolgen wir unser Ziel, allen Menschen zu helfen, die Schönheit der Welt zu hören und zu sehen“, sagt Marc Fielmann, CEO der Fielmann-Gruppe.

Warum Augenvorsorge wichtig ist

Studien zeigen, dass sich ein großer Teil schwerer Sehbehinderungen und Erblindungen durch frühzeitige Diagnostik und regelmäßige augenärztliche Kontrollen vermeiden ließe. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation sind weltweit bis zu 75 % aller Fälle vermeidbar oder behandelbar – in Industrieländern wie Deutschland liegt dieser Anteil bei etwa 40–50 %. Dennoch nimmt nur rund ein Drittel der Bevölkerung hierzulande regelmäßig augenärztliche Vorsorgeuntersuchungen wahr. Viele vermeidbare Sehverschlechterungen, insbesondere infolge von Glaukom, diabetischer Retinopathie und altersabhängiger Makuladegeneration, werden daher weiterhin zu spät erkannt. „Deshalb ist es so wichtig zu untersuchen, ob und in welcher Weise ein Augenvorsorge-Screening in Zusammenarbeit von Augenoptikern und Augenärzten einen Beitrag dazu leisten kann, Patientinnen und Patienten mit einem Bedarf an augenärztlicher Versorgung frühzeitig zu identifizieren und einer fachärztlichen Versorgung zuzuführen“, erklärt Prof. Dr. Martin Spitzer, Leiter der Studie am UKE.

Diese Fielmann-Niederlassungen führen einen Augen-Check-Up durch und nehmen an der Studie teil:

Hamburg-Barmbek-Nord

Hamburg-Barmbek (EKZ)

Hamburg-Bergedorf (Sachsentor)

Hamburg-Billstedt

Hamburg-Bramfeld

Hamburg-City

Hamburg-Eimsbüttel

Hamburg-Eppendorf

Hamburg-Farmsen

Hamburg-Harburg

Hamburg-Harburg III

Hamburg-Langenhorn

Hamburg-Osdorf (Elbe-EKZ)

Hamburg-Othmarschen

Hamburg-Ottensen

Hamburg-Poppenbüttel

Hamburg-Rahlstedt

Hamburg-Schnelsen

Hamburg-Volksdorf

Hamburg-Wandsbek Ahrensburg

Bad Oldesloe

Bad Segeberg

Buchholz

Buxtehude

Elmshorn

Geesthacht

Lüneburg (Große Bäckerstraße)

Mölln

Norderstedt

Pinneberg

Seevetal

Stade

Wedel (Bahnhofstraße)



Hamburg, 4. November 2025



Fielmann Group AG

Der Vorstand



ÜBER DIE FIELMANN-GRUPPE

Die Fielmann-Gruppe ist ein börsennotiertes deutsches Familienunternehmen mit den Schwerpunkten Augenoptik und Hörakustik. Fielmann versorgt seine 30 Mio. Kunden mit Brillen, Kontaktlinsen, Dienstleistungen im Bereich Augenvorsorge und Hörsystemen. Als eines der weltweit führenden Unternehmen der Branche betreibt die Fielmann-Gruppe ein Omnichannel-Geschäftsmodell mit digitalen Vertriebskanälen und mehr als 1.200 Niederlassungen in Europa und den USA. Gegründet im Jahr 1972, wird das Unternehmen heute in zweiter Generation von Marc Fielmann geführt. Die Familie besitzt nach wie vor die Mehrheit der börsennotierten Aktiengesellschaft. Mit ihrer kundenorientierten Philosophie hilft die Fielmann-Gruppe allen, die Schönheit der Welt zu hören und zu sehen. Dank des Einsatzes seiner weltweit mehr als 24.000 Mitarbeitenden erreicht das Familienunternehmen Kundenzufriedenheitswerte von rund 90 % und hat über 200 Mio. individuell gefertigte Korrektionsbrillen abgegeben.

ÜBER DAS UNIVERSITÄTSKLINIKUM HAMBURG-EPPENDORF (UKE)

Das UKE gehört zu den modernsten Krankenhäusern Europas und steht für exzellente medizinische Versorgung und Forschung. Die Klinik für Augenheilkunde unter der Leitung von Prof. Dr. Martin Spitzer ist spezialisiert auf die Diagnostik und Therapie komplexer Augenerkrankungen.

ÜBER DIE OCUMEDA AG

Ocumeda ist eine der führenden Tele-Ophthalmologie-Plattform in Europa. Ocumeda hat sich zur Mission gemacht, Sehverlust und Erblindung bei Millionen von Menschen zu verhindern. Das Unternehmen wurde von einem interdisziplinären Team um renommierte Augenärzte gegründet, die immer wieder mit Patienten konfrontiert waren, deren schwere Augenerkrankungen oft zu spät diagnostiziert wurden – mit der Folge, dass der Sehverlust nicht mehr vermeidbar war. Diese Beobachtung war der Anstoß für die Gründung von Ocumeda, mit dem Ziel, Augenvorsorge für alle zugänglich zu machen. Bis heute hat Ocumeda bereits etwa 300.000 Patienten untersucht und verfügt über ein Netzwerk aus mehr als 700 Optikfachgeschäften und Augenärzten.

Leiterin Kommunikation & PR

presse@fielmann.com

Katrin Carstens
Leiterin Kommunikation & PR
presse@fielmann.com
Telefon +49 40 270 76-5907

