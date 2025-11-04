Hugo Boss hat Kosten im Griff und wird profitabler

Der Modekonzern Hugo Boss bekommt die Konsumflaute weiter zu spüren, kann aber mit Kostensenkungen gegensteuern.

Bei einem um vier Prozent auf 989 Millionen Euro gesunkenen Umsatz stagnierte das operative Ergebnis (Ebit) bei 95 Millionen Euro, wie der Hersteller von Herren- und Damenmode am Dienstag mitteilte.

Das Konzernergebnis kletterte um sieben Prozent auf 60 Millionen Euro. Boss habe deutliche Effizienzsteigerungen erzielt, was sich in einem spürbaren Anstieg der Bruttomarge und einer Optimierung der Kosten widerspiegele, erklärte Konzernchef Daniel Grieder.

"Daher bestätigen wir unsere Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025, bleiben jedoch wachsam angesichts der anhaltenden Marktunsicherheiten, einschließlich der starken Wechselkursschwankungen", betonte er. Grieder peilt in diesem Jahr einen Umsatz zwischen 4,2 und 4,4 (Vorjahr: 4,3) Milliarden Euro und ein Ebit von 380 bis 440 (361) Millionen Euro an.