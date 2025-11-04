W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Modekonzern

Hugo Boss hat Kosten im Griff und wird profitabler

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Luxusgüter
Artikel teilen:
Hugo Boss Store
Hugo Boss Store · Quelle: Grisha Bruev/Shutterstock.com

Der Modekonzern Hugo Boss bekommt die Konsumflaute weiter zu spüren, kann aber mit Kostensenkungen gegensteuern.

Bei einem um vier Prozent auf 989 Millionen Euro gesunkenen Umsatz stagnierte das operative Ergebnis (Ebit) bei 95 Millionen Euro, wie der Hersteller von Herren- und Damenmode am Dienstag mitteilte.

Das Konzernergebnis kletterte um sieben Prozent auf 60 Millionen Euro. Boss habe deutliche Effizienzsteigerungen erzielt, was sich in einem spürbaren Anstieg der Bruttomarge und einer Optimierung der Kosten widerspiegele, erklärte Konzernchef Daniel Grieder.

"Daher bestätigen wir unsere Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025, bleiben jedoch wachsam angesichts der anhaltenden Marktunsicherheiten, einschließlich der starken Wechselkursschwankungen", betonte er. Grieder peilt in diesem Jahr einen Umsatz zwischen 4,2 und 4,4 (Vorjahr: 4,3) Milliarden Euro und ein Ebit von 380 bis 440 (361) Millionen Euro an.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Hugo Boss

Das könnte dich auch interessieren

US-Softwareunternehmen
Gewinnmitnahmen belasten Palantir nach starken Resultatenheute, 10:36 Uhr · dpa-AFX
Gewinnmitnahmen belasten Palantir nach starken Resultaten
Cloud-basierte Bürosoftware
Ionos und Nextcloud bieten Alternative zu Microsoft Office anheute, 07:55 Uhr · Reuters
Ionos und Nextcloud bieten Alternative zu Microsoft Office an
Österreichischer Leiterplattenhersteller
AT&S wächst dank KI-Boom - schreibt aber weiter rote Zahlenheute, 07:48 Uhr · Reuters
AT&S wächst dank KI-Boom - schreibt aber weiter rote Zahlen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Die vielleicht entscheidende Batterie-Wette des Jahrzehntsgestern, 11:44 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden