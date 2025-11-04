IRW-News: Kirkstone Metals Corp.: Kirkstone Metals berichtet über die Due-Diligence-Prüfung zur Akquisition des Uranprojekts Key Lake Road

IRW-PRESS: Kirkstone Metals Corp.: Kirkstone Metals berichtet über die Due-Diligence-Prüfung zur Akquisition des Uranprojekts Key Lake Road

3. November 2025 - Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / Kirkstone Metals Corp. (Kirkstone oder das Unternehmen) (TSXV: KSM, FWB: VO0) berichtete heute über den Fortschritt der Due-Diligence-Prüfung des Uranprojekts Key Lake Road (KLR) in der Region Athabasca-Becken im nördlichen Saskatchewan, Kanada.

Nach der Pressemitteilung vom 5. Oktober 2025 führte das Unternehmen eine detaillierte technische, rechtliche und umweltbezogene Bewertung des Projekts KLR fort. Die Verifizierung vor Ort, die Datenerfassung und die geologische Analyse durch ein Drittunternehmen sind bereits weit fortgeschritten. Obwohl kein spezifisches Abschlussdatum genannt wurde, erwartet Kirkstone, seine Prüfarbeiten in Kürze abzuschließen.

Clive Massey, President von Kirkstone, erläuterte: Der Fortschritt unserer Due-Diligence-Arbeiten in Key Lake Road ist ermutigend. Die Lage des Projekts und die zugrunde liegenden geologischen Gegebenheiten stimmen mit den Strukturkorridoren überein, die historisch gesehen einige der hochgradigsten Uranvorkommen der Welt beherbergen. Wir gehen dabei sorgfältig und diszipliniert vor, um sicherzustellen, dass unsere Bewertung den technischen und Governance-Standards entspricht, die an ein in dieser bedeutenden Jurisdiktion tätiges Unternehmen gestellt werden.

1. Kontext im globalen Markt

Kirkstones Prüfung des Projekts KLR geschieht vor dem Hintergrund eines strukturell stärker werdenden Uranmarktes und einer erneuten Bewertung der Rolle von Atomkraft im weltweiten Energiewandel.

Nach der Vorhersage der World Nuclear Association (World Nuclear Fuel Report 2025), soll der Uranbedarf bis zum Jahr 2040 um ungefähr 5-7 % steigen, wobei die Produktion aus bestehenden Minen nur ungefähr 40 % des vorhergesagten Bedarfs decken soll. *1

Die Financial Times berichtete vor Kurzem, dass der globale Mangel an Uran droht, die Wiederbelebung der Atomenergie zu verlangsamen, und wies auf die dringende Notwendigkeit neuer Projektentwicklungen und neuer Investitionen in stabilen Jurisdiktionen wie Kanada hin. *2

Gleichzeitig hat der schnell wachsende Elektrizitätsbedarf aus von KI betriebenen Datenzentren die Bedeutung der Notwendigkeit zuverlässiger, kohlenstofffreier Grundlastenergie erneut verdeutlicht. Nach einem Bericht von Investors Business Daily sind führende Produzenten im Nuklearsektor, wie z. B. Cameco in der Position, als eine der wenigen rund um die Uhr erhältlichen Energiequellen mit geringen Emissionen KI-Datenzentren anzutreiben. *3

In einer weiteren Bestätigung dieses Trends beobachtete die Financial Times, dass Kanada sich inmitten des schnell wachsenden weltweiten Bedarfs zu einem der größten Uranproduzenten der Welt entwickelt. *4

2. Verpflichtung zu verantwortungsbewusster Entwicklung

Kirkstone führt seine Due-Diligence-Arbeiten weiterhin in Übereinstimmung mit den höchsten Umwelt-, Sicherheits- und Governance-Standards fort. Das Unternehmen bezieht lokale Stakeholder und indigene Gemeinschaften ein, um sicherzustellen, dass alle künftigen Arbeitsprogramme kollaborativ und transparent entwickelt werden.

Das Unternehmen erwartet, nach Abschluss des Due-Diligence-Verfahrens die nächsten Maßnahmen zu einer endgültigen Vereinbarung festzulegen und wird zu gegebener Zeit ein Update veröffentlichen.

3. Über Kirkstone Metals

Kirkstone Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf Urananlagen spezialisiert, die den Wandel zu sauberer Energie unterstützen. Das Unternehmen verpflichtet sich zu disziplinierter Kapitalzuweisung, technischer Exzellenz und zur Entwicklung von Projekten, die den Prioritäten der langfristigen Energiesicherung entsprechen.

4. Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen zum Zeitpunkt und zu den Ergebnissen der Due Diligence sowie zur möglichen Übernahme des Projekts KLR. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Kirkstone übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Tim Henneberry, P.Geo., Direktor des Unternehmens und ein gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects definierter qualifizierter Sachverständiger, geprüft und genehmigt.

Kirkstone warnt Anleger, dass es die historischen Explorationsdaten noch nicht überprüft hat.

Quellen: 1. Quelle: World Nuclear Association, World Nuclear Fuel Report 2025, zusammengefasst von Crux Investor, Oktober 2025. 2. Quelle: Financial Times, Uranium shortfall threatens nuclear energy renaissance, industry warned, Oktober 2025. 3. Quelle: Investors Business Daily, Aktie des Tages zeigt sich bullisch, da sie buchstäblich KI-Rechenzentren mit Energie versorgt, Oktober 2025. 4. Quelle: Financial Times, Kanada will angesichts steigender Nachfrage zum weltweit größten Uranproduzenten aufsteigen, Oktober 2025.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter (604) 644-6794 oder per E-Mail an: info@kirkstonemetals.com

Im Namen des Board of Directors der Kirkstone Metals Corp.

Clive Massey

Chief Executive Officer

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung kann Annahmen, Schätzungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen über zukünftige Ereignisse enthalten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheiten und unterliegen Faktoren - von denen viele außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen - die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Leistung wesentlich von den derzeit in diesen Aussagen erwarteten abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

