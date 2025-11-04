IRW-News: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southern Cross Gold gibt Michael Frame als CFO bekannt

IRW-PRESS: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southern Cross Gold gibt Michael Frame als CFO bekannt

4. November 2025 - Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien - Southern Cross Gold Consolidated Ltd (SXGC, SX2 oder das Unternehmen) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) (- https://www.commodity-tv.com/play/southern-cross-gold-200000m-drill-program-to-significantly-increase-the-resource-target/ -) gibt die Beförderung und Ernennung von Herrn Michael Frame zum Chief Financial Officer (CFO) des Unternehmens mit sofortiger Wirkung bekannt. Herr Frame kam im Juli 2025 als Finanzcontroller zu SXGC und ersetzt Herrn Nick DeMare, der seit 2007 als CFO des Unternehmens tätig war und weiterhin in neuer Funktion als Manager - Canadian Financial Operations bei SXGC arbeiten wird.

Als CFO und Mitglied der Geschäftsleitung von SXGC wird Herr Frame für alle Bereiche der Finanz- und Rechnungslegung, Finanzberichterstattung, Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Kapitalplanung verantwortlich sein. Herr Frame verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung in kaufmännischen und finanziellen Funktionen bei Gold- und Kupferbergbauunternehmen. Er hat umfangreiche Erfahrungen in verschiedenen Positionen vor Ort in Australien und im asiatisch-pazifischen Raum gesammelt. Bevor er zu SXGC kam, war er Chief Financial Officer bei AIC Mines Limited, einem an der australischen Börse notierten Unternehmen, wo er die kaufmännischen und finanziellen Funktionen aufbaute und leitete. Vor seiner Tätigkeit bei AIC Mines Limited war er Group Finance Manager bei Evolution Mining Limited, einem der größten Goldproduzenten Australiens, wo er die Bereiche Rechnungswesen, Managementberichterstattung, Shared Services und konzernweite Gehaltsabrechnung leitete. Herr Frame hat einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften, einen Bachelor-Abschluss in Volkswirtschaftslehre und ein Graduierten-Diplom in Materialwissenschaften von der Monash University. Er ist Mitglied der CPA Australia und Mitglied der AusIMM.

Michael Hudson, Präsident und CEO, erklärt: Im Namen des Vorstands möchte ich Michael zu seiner Beförderung zum Chief Financial Officer von Southern Cross Gold Consolidated gratulieren. Seit seinem Eintritt in unser Unternehmen im Juli 2025 hat Michael eng mit unserem Führungsteam in Australien und Kanada zusammengearbeitet und sich schnell ein tiefes Verständnis für unsere Geschäftstätigkeit und unsere strategische Vision angeeignet.

Die Ernennung von Michael spricht für die Qualität der Talente, die unser Projekt anzieht. Er ist weit mehr als nur ein Finanzexperte - er ist ein hochqualifizierter Bergbauspezialist mit 17 Jahren praktischer Erfahrung in kaufmännischen und finanziellen Funktionen im Gold- und Kupferbergbau. Seine vor Ort erworbenen Fachkenntnisse in Australien und im asiatisch-pazifischen Raum in Verbindung mit seiner nachgewiesenen Erfolgsbilanz in den Bereichen Finanzen und kaufmännische Führung machen ihn zur idealen Besetzung für die Leitung unserer Finanzstrategie bei der Weiterentwicklung des Sunday Creek Gold-Antimon-Projekts.

Ich möchte auch Nick DeMare meinen aufrichtigen Dank für seine außergewöhnlichen Beiträge und sein Engagement über viele Jahre hinweg aussprechen, sowohl bei Mawson als auch in jüngerer Zeit bei Southern Cross Gold Consolidated. Nick war ein großartiger Partner und Mentor, und wir schätzen uns glücklich, dass er uns in seiner neuen Funktion als Manager - Canadian Financial Operations weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen wird.

Die Ernennung von Michael unterstreicht sowohl die Qualität der Talente, die unser Projekt anzieht, als auch die Tiefe der Fähigkeiten, die wir aufbauen, während wir eine der bedeutendsten Gold- und Antimon-Entdeckungen der westlichen Welt vorantreiben.

Über Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX: SXGCF)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. ( TSX: SXGC , ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) kontrolliert das Sunday Creek Gold-Antimon-Projekt, das sich 60 km nördlich von Melbourne, Australien, befindet. Sunday Creek hat sich mit außergewöhnlichen Bohrergebnissen zu einer der bedeutendsten Gold- und Antimon-Entdeckungen der westlichen Welt entwickelt. Die Mineralisierung folgt einer Golden Ladder-Struktur über eine Streichlänge von 1,2 km, deren Kontinuität von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 1.100 m bestätigt wurde.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Dual-Metall-Profil erhöht, wobei Antimon neben Gold etwa 20 % des In-situ-Wertes ausmacht, was bedeutet, dass Sunday Creek in erster Linie auf der Grundlage der Goldwirtschaftlichkeit erschlossen werden kann, wodurch die mit Antimon verbundenen Risiken reduziert werden und gleichzeitig das strategische Versorgungspotenzial erhalten bleibt. Dies hat nach den Exportbeschränkungen Chinas für Antimon, einem für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen wichtigen Metall, an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die damit verbundenen Gesetzesänderungen in Australien positionieren das Unternehmen als potenziellen wichtigen westlichen Antimonlieferanten.

Technische Fundamentaldaten stärken das Investitionsargument zusätzlich, da vorläufige metallurgische Untersuchungen eine nicht feuerfeste Mineralisierung zeigen, die für die konventionelle Verarbeitung geeignet ist, sowie eine Goldausbeute von 93-98 % durch Schwerkraft und Flotation.

Mit einer starken Cash-Position, über 1.000 Hektar strategischem Grundbesitz und einem umfangreichen 200 km langen Bohrprogramm, das bis zum ersten Quartal 2027 geplant ist, ist SXGC gut positioniert, um diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer erstklassigen Jurisdiktion voranzutreiben.

Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, sodass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen können.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81681

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81681&tr=1

