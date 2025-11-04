Japan legt neues Gremium für Wirtschaftswachstum auf

Tokio (Reuters) - Die japanische Regierung hat am Dienstag unter Premierministerin Sanae Takaichi ein neues Gremium für ihre Wirtschaftsstrategie ins Leben gerufen.

Ziel ist es, die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt mit proaktiven Ausgaben anzukurbeln. Die Regierung genehmigte die Einrichtung des beratenden Gremiums mit dem Namen "Japan Growth Strategy Council", dem auch Experten aus dem Privatsektor angehören. Es soll die zentrale politische Plattform der Regierung werden, um durch gezielte Investitionen eine starke Wirtschaft aufzubauen. "Wir wollen die Steuereinnahmen erhöhen, ohne die Steuersätze anzuheben", sagte Takaichi bei der Eröffnung des Hauptsitzes des Gremiums. Es solle ein Fahrplan für öffentlich-private Investitionen erstellt werden, der Inhalt, Zeitpunkt und Zielbeträge der Investitionen umreiße, sagte sie.

