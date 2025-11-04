Kapitalerhöhung mit erhöhtem Volumen von CHF 70 Mio. erfolgreich abgeschlossen

Fundamenta Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien/Kapitalerhöhung

Aufgrund der hohen Nachfrage seitens Investoren macht die Gesellschaft von der Erhöhungsoption Gebrauch und platziert insgesamt 4 119 748 neue Aktien mit einem Volumen von rund CHF 70.0 Mio.

Die Gesellschaft beabsichtigt den Erlös der Kapitalerhöhung primär zur Finanzierung von Investitionen in die bestehende Projektpipeline, gezielte Neuakquisitionen von Rendite- und Entwicklungsliegenschaften, zur weiteren Stärkung der Eigenkapitalbasis sowie für allgemeine gesellschaftliche Zwecke zu verwenden

Im Rahmen der Kapitalerhöhung der Fundamenta Real Estate AG wurden 4119748 neue Aktien mit einem Nennwert von CHF 6.00 zu einem Bezugs- und Platzierungspreis von CHF 17.00 platziert. Aufgrund der hohen Nachfrage hat die Gesellschaft von der Option der Erhöhung des Volumens Gebrauch gemacht und neue Aktien mit einem Volumen von CHF 70.0 Mio. ausgegeben. 1283676 Aktien wurden von bestehenden Investoren durch die Ausübung von Bezugsrechten gezeichnet und weitere 2836072 Aktien in der freien Platzierung platziert.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös von rund CHF 66.7 Mio. primär zur Finanzierung von Investitionen in die bestehende Projektpipeline, gezielte Neuakquisitionen von Rendite- und Entwicklungsliegenschaften, zur weiteren Stärkung der Eigenkapitalbasis sowie für allgemeine gesellschaftliche Zwecke zu verwenden.

Die Fundamenta Real Estate AG hat sich verpflichtet, für einen Zeitraum von 180 Tagen ab dem ersten Handelstag der neuen Aktien, keine weiteren Aktien auszugeben, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen. Der erste Handelstag für die neuen Aktien ist für den 6. November 2025, die Titellieferung gegen Bezahlung des Bezugs- und Platzierungspreises für den 7. November 2025 vorgesehen.

Fundamenta Real Estate AG Die Fundamenta Real Estate AG fokussiert sich als einzige an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobilien-Aktiengesellschaften auf Wohnimmobilien in der Deutschschweiz.

Die Gesellschaft strebt an, für ihre Anleger nachhaltige Werte zu schaffen, indem sie ein marktfähiges Raumangebot mit möglichst geringer Umweltbelastung kombiniert. Mit einem interdisziplinären Team und einem integralen Asset-Management-Ansatz sollen nachhaltige Erfolge erzielt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.fundamentarealestate.chTicker: FREN, Valor: 4.582.551, ISIN: CH0045825517

