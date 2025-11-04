Karlsruhe kippt Triage-Regelungen
dpa-AFX · Uhr
KARLSRUHE (dpa-AFX) - Das Bundesverfassungsgericht hat Regelungen zur sogenannten Triage bei medizinischen Behandlungen für nichtig erklärt - also zu Prioritäten im Fall zu knapper Kapazitäten. Zwei Verfassungsbeschwerden von Notfall- und Intensivmedizinern hatten in Karlsruhe Erfolg, wie das Gericht mitteilte./jml/DP/mis
