W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Karlsruhe kippt Triage-Regelungen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Das Bundesverfassungsgericht hat Regelungen zur sogenannten Triage bei medizinischen Behandlungen für nichtig erklärt - also zu Prioritäten im Fall zu knapper Kapazitäten. Zwei Verfassungsbeschwerden von Notfall- und Intensivmedizinern hatten in Karlsruhe Erfolg, wie das Gericht mitteilte./jml/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Die vielleicht entscheidende Batterie-Wette des Jahrzehntsgestern, 11:44 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden