Kursrutsch bei Palantir - dabei dürfte das starke Wachstum weitergehen

Nach starken Zahlen hat der Markt Palantir abgestraft - der KI-Profiteur fiel am Dienstag deutlich von seinem Rekordhoch zurück.

Dabei lieferte Palantir hervorragende Zahlen, sagt Börsenprofi Martin Goersch. Allein beim Umsatz verbuchte der Konzern eine 63-prozentige Steigerung. Auch das Lob von Kunden Palantirs spricht eine klare Sprache. Doch unter Analysten herrscht eindeutig die Meinung vor, dass die Aktie schon viel zu teuer ist.

Im Video verrät dir Martin, was er von den Aussichten Palantirs hält und warum er glaubt, dass wenn nur eine Aktie eine derart krasse Bewertung haben darf, es Palantir sein muss.