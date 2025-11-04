W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Videoanalyse 04.11.2025

Kursrutsch bei Palantir - dabei dürfte das starke Wachstum weitergehen

onvista · Uhr
RüstungKI
Artikel teilen:

Nach starken Zahlen hat der Markt Palantir abgestraft - der KI-Profiteur fiel am Dienstag deutlich von seinem Rekordhoch zurück.

Dabei lieferte Palantir hervorragende Zahlen, sagt Börsenprofi Martin Goersch. Allein beim Umsatz verbuchte der Konzern eine 63-prozentige Steigerung. Auch das Lob von Kunden Palantirs spricht eine klare Sprache. Doch unter Analysten herrscht eindeutig die Meinung vor, dass die Aktie schon viel zu teuer ist.

Im Video verrät dir Martin, was er von den Aussichten Palantirs hält und warum er glaubt, dass wenn nur eine Aktie eine derart krasse Bewertung haben darf, es Palantir sein muss.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Palantir

Das könnte dich auch interessieren

Märkte heute 03.11.2025
Berkshire, Linde & Palantir: Strategie und Erwartungen im Checkgestern, 12:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
US-Softwareunternehmen
Gewinnmitnahmen belasten Palantir nach starken Resultatenheute, 10:36 Uhr · dpa-AFX
Gewinnmitnahmen belasten Palantir nach starken Resultaten
Märkte heute 31.10.2025
Amazon profitiert von Cloud – Updates zu Apple und Coinbase31. Okt. · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Die vielleicht entscheidende Batterie-Wette des Jahrzehntsgestern, 11:44 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden