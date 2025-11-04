W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Softwareanbieter

Nemetschek verdient im Tagesgeschäft mehr als gedacht

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com

Der Softwareanbieter Nemetschek hat im dritten Quartal im Tagesgeschäft besser gewirtschaftet als erwartet. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte im Jahresvergleich um rund ein Viertel auf 95,2 Millionen Euro, wie das MDax -Unternehmen am Dienstag in München mitteilte.

Das war mehr, als Analysten sich ausgerechnet hatten. Der Umsatz zog wie erwartet um 15,8 Prozent auf 293,1 Millionen Euro an. Dabei bremste die Wechselkursentwicklung deutlich - zu konstanten Währungen hätte der Erlös um ein Fünftel zugelegt. Unter dem Strich stand ein Plus von knapp 41 Prozent auf 55,3 Millionen Euro Gewinn. Nemetschek-Chef Yves Padrines bestätigte die im Sommer angehobene Jahresprognose.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nemetschek
M
MDAX

Das könnte dich auch interessieren

MDAX, Palantir, AMD, KI-Modelle als Vorhersage - Charttechnik mit Harald Weygand
g​n​u​b​r​e​W
gestern, 18:00 Uhr · BNP Paribas S.A.
MDAX, Palantir, AMD, KI-Modelle als Vorhersage - Charttechnik mit Harald Weygand
Tesla, Amazon, Netflix, SAP, Porsche - Ausblick mit Egmond Haidt
g​n​u​b​r​e​W
28. Okt. · BNP Paribas S.A.
Tesla, Amazon, Netflix, SAP, Porsche - Ausblick mit Egmond Haidt
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Die vielleicht entscheidende Batterie-Wette des Jahrzehntsgestern, 11:44 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden