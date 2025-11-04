Softwareanbieter
Nemetschek verdient im Tagesgeschäft mehr als gedacht
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com
Der Softwareanbieter Nemetschek hat im dritten Quartal im Tagesgeschäft besser gewirtschaftet als erwartet. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte im Jahresvergleich um rund ein Viertel auf 95,2 Millionen Euro, wie das MDax -Unternehmen am Dienstag in München mitteilte.
Das war mehr, als Analysten sich ausgerechnet hatten. Der Umsatz zog wie erwartet um 15,8 Prozent auf 293,1 Millionen Euro an. Dabei bremste die Wechselkursentwicklung deutlich - zu konstanten Währungen hätte der Erlös um ein Fünftel zugelegt. Unter dem Strich stand ein Plus von knapp 41 Prozent auf 55,3 Millionen Euro Gewinn. Nemetschek-Chef Yves Padrines bestätigte die im Sommer angehobene Jahresprognose.
